Destituyen empleados de confianza por alegados motivos políticos

Tras una solicitud de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) sobre el estatus del personal de confianza en las agencias, La Fortaleza habría ordenado el despido de un grupo de empleados por alegadas motivaciones políticas.

De acuerdo con fuentes de Metro, en el Departamento de la Familia, La Fortaleza habría determinado destituir a todos los directores regionales y "personal clave" de la agencia. Metro pudo constatar que uno de estos despidos fue concretado ayer viernes 5 de junio en una carta firmada por el recién confirmado secretario de Familia, Orlando López Belmonte. Fuentes aseguran el despido pudo haber respondido a que no favorecían la candidatura de la gobernadora Wanda Vázquez.

Metro solicitó en varias ocasiones una entrevista con el secretario de la gobernación, Antonio Pabón, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

Las cartas de OGP, sin embargo, indican que las agencias deben entregar los informes de personal de confianza como parte del proceso de formulación del presupuesto del gobierno de Puerto Rico para el próximo año fiscal.

Una primera solicitud de información del personal de confianza se realizó el 26 de febrero para que fuera entregada a más tardar el 2 de marzo. Sin embargo, OGP envió una segunda misiva el 28 de mayo a los jefes de agencia para que entregaran la información sobre estos empleados con fecha límite del 3 de junio a las 3:00 p.m.

"A tenor con dicha política publica y como parte de dar seguimiento a las normas establecidas para lograr la economía, eficiencia y efectividad en el Gobierno, resulta necesario que las agencias, instrumentalidades y dependencias de la Rama Ejecutiva, así como las corporaciones públicas, cumplimenten la tabla que contiene el informe de puestos de confianza que se acompaña", reza la misiva firmada por Iris Santos, directora de OGP y en poder de este medio.

Por su parte, el representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló indicó que no le sorprende la movida de la Rama Ejecutiva ya que alegó que se ha hecho en otras agencias. "No tengo la confirmación [de que los hayan despedido porque no favorecen la candidatura de Vázquez], pero no me cabe duda que es eso lo que aquí tenemos. La agenda es clara y está ocurriendo en todas las agencias. Está ocurriendo en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), que quieren sacar al [director] Jesús Rodríguez", señaló el también portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes al preguntarle sobre las denuncias que recibió este diario. El director del CFSE favorece la candidatura de Pierluisi. Agregó que tiene conocimiento de que ha ocurrido despidos de personal de confianza en otras agencias, pero no pudo precisar otras más allá de Familia y el CFSE.

Opinó que, aunque se tratan de puestos de confianza, no es momento de despedir empleados debido a la avalancha de solicitudes que reciben agencias como el Departamento de la Familia y el Departamento del Trabajo. "Reconozco que son posiciones de confianza, pero lo importante del momento en que nos encontramos cuando hay decenas de miles de solicitudes pendientes para atender traer personal que este ajeno a todos esos procesos lo que va a provocar es un disloque mayor", dijo.

"Eso es una agenda clara de cara a la primaria y así es como ha funcionado y así es que está funcionando lamentablemente…"Enfocarse ahora en persecuciones políticas porque no favorecen a la gobernadora en vez de que sus energías y su norte debe ser el atender a todas estas solicitudes. Obviamente le hacen muy flaco servicio al pueblo de Puerto Rico", continuó.

El próximo 9 de agosto la gobernadora Wanda Vázquez se enfrentará en una primaria al ex comisionado residente Pedro Pierluisi por la candidatura a la gobernación del PNP.