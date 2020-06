Silencio de nominada para administrar compras del gobierno por 10 años

Pese a que ocupará el cargo por unos 10 años y tendrá la responsabilidad de autorizar las compras en el gobierno, la nominada a la silla de administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado, no pasó por un proceso de vistas públicas y tampoco ha accedido a ofrecer entrevistas.

Ayer, la Cámara de Representantes avaló la designación de Mercado para liderar la agencia, lo cual además la convertiría en la principal oficial de compras del gobierno de acuerdo con la Ley 73 de 2019 que centraliza las compras de todas las agencias de gobierno en ASG. Metro intentó en varias ocasiones coordinar una entrevista con la funcionaria pero no tuvo éxito. Mercado, de ser confirmada por el Senado, estaría en control de todas las compras de las entidades gubernamentales y exentas, incluyendo transacciones dirigidas a la reconstrucción.

Asimismo, Mercado —quien actualmente funge como sub-administradora de ASG— ostentaría un salario de $120,000 anuales. Se espera que el Senado respalde el nombramiento en la próxima sesión. Por su parte, la pareja sentimental de Mercado, Anthony Maceira —quien fue secretario de Asuntos Públicos y director de la Autoridad de Puertos— es asesor legal en el Senado de Puerto Rico.

Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Carlos Bianchi y Ramón Luis Cruz Burgos objetaron el nombramiento de Mercado debido a dudas con su experiencia, la falta de vistas públicas y su rol en la transacción fallida de $38 millones para la compra de pruebas rápidas a la empresa de construcción Apex General Contractors. “[Ayer], como ha sido la costumbre de la mayoría de la Cámara durante la pandemia, bajó a votación, sin vistas públicas ni turnos de debate, el nombramiento de la nueva Administradora y Principal Oficial de Compra del Gobierno de ASG a un término de 10 años con un sueldo similar al de un Juez del Supremo, o sea, $120,000”, comentaron. La gobernadora Wanda Vázquez envió el nombramiento de Mercado el pasado 26 de mayo y no fue hasta ayer que publicaron el informe positivo sin celebrar vistas públicas o debate en el cuerpo legislativo.

Por su parte, el representante novoprogresista y presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge 'Georgie' Navarro, respaldó el nombramiento de Mercado ya que cumplió "con todos los requisitos" para ocupar la posición. Asimismo, justificó que el presidente cameral, Carlos 'Johnny' Méndez, no celebrara vistas públicas ya que la ley se aprobó hace un año. "No se le dio vistas públicas y tienen un punto que es verdad. Pero entendemos que ya la ley se aprobó con un tiempo de anticipación y que esa nominación no es para darle un premio de consolación", señaló el legislador en entrevista con Metro. Méndez preside la Comisión de Nombramientos.

Asimismo, descartó opinar si podría ocurrir un conflicto de interés entre las funciones que desempeñará Mercado y aquellas que realiza Maceira como asesor y cabildero. "Estaríamos especulando. Es cuestión de esperar", dijo Navarro.

En cuanto a la fallida transacción de $38 millones con la empresa Apex General Contractors, en el chat entre el licenciado Juan Maldonado y Roberto Rodríguez, dueño de la empresa Apex, en la página 65 del chat, el exfuncionario de Transporte Marítimo le provee el correo electrónico de Mercado para que le enviara información. Hoy, Ottmar Chávez, "administrador saliente" de ASG, aseguró que ningún funcionario de dicha entidad pública intervino indebidamente en la malograda compra de un millón de pruebas de COVID-19.

De acuerdo con la Ley 73 de 2019, para ocupar la silla de administrador y principal oficial de compras de ASG la persona nominada deberá "ser mayor de edad y poseer como mínimo un grado de maestría; deberá poseer reconocida capacidad profesional, probidad moral, conocimientos y experiencia en el campo de la administración pública y/o en la empresa privada". Según el informe positivo de la Comisión de Nombramientos, Mercado cuenta con un bachillerato en Contabilidad en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey. Posteriormente en el 2016 completó una maestría en Finanzas de la Universidad Interamericana. En el año 2019 obtuvo un grado de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y en febrero de 2020 fue admitida al ejercicio de la abogacía.

De 2013 a 2015 se desempeñó como auditora en Hacienda y luego como agente especial fiscal. En 2018 comenzó a brindar servicios profesionales en Turismo y ese mismo año pasó a ASG como Administradora auxiliar de servicios.

Actualmente, la posición es ocupada por Chávez, quien también funge como director ejecutivo de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).