Representante presenta enmiendas de lenguaje al Código Civil

El representante Luis Vega Ramos, presentó en la tarde del jueves el Proyecto de la de la Cámara 2540 cuyo propósito es enmendar lenguaje del recientemente firmado Código Civil.

“La gobernadora Wanda Vázquez Garced, hizo un compromiso de que sólo firmaría el nuevo Código Civil si el mismo no vulneraba derechos ganados por luchas sociales. Esta semana le falló a su palabra y al país. Los derechos fundamentales de personas y familias que no pueden reproducirse naturalmente, de las mujeres y de la comunidad LGBTT a su intimidad y a no ser discriminados, son vulnerados seriamente por una serie de disposiciones que, de entrar en vigor en seis meses, obligarían a poblaciones discriminadas a tener que luchar en tribunales por sus derechos. Esto es injusto”, dijo Vega Ramos en declaraciones escritas.

“Con ellos y el país, hice el compromiso de que antes de que terminara la semana, presentaría legislación para eliminar todo el lenguaje ofensivo, discriminatorio y que elimina derechos adquiridos por nuestros ciudadanos que tiene este Código No Civil. Ayer en la tarde, cumplí esa palabra y presenté el Proyecto de la de la Cámara 2540 para reparar lo que este código intenta destruir. Si no se aprueban estas enmiendas ahora, hago un llamado al país a que trabajemos para elegir una nueva Asamblea Legislativa dispuesta a aprobarlos en enero”, añadió.

En la elaboración del proyecto, Vega Ramos incorporó propuestas impulsadas por agrupaciones de derechos como el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), las preocupaciones levantadas por catedráticos de Derecho como Glenda Labadie Jackson y Gerardo Bosques y lenguaje trabajado durante los pasados 25 años por los asesores de la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Civil que culminó con la presentación del Proyecto del Senado 1710 presentado y no aprobado por la Delegación Senatorial del Partido Popular Democrático el cuatrienio pasado.

“De particular interés para mi es quitar la prohibición de facto de la maternidad subrogada que trae el Código Civil de Wanda Vázquez. Como quedó la nueva ley, dejó la reproducción asistida condicionada a otras disposiciones que no se incluyeron. Eso elimina la maternidad subrogada en Puerto Rico. A tales fines, retomamos el lenguaje que se trabajó el cuatrienio pasado en el Senado, como punto de partida para una discusión seria e inclusiva de cómo regular esta práctica que para muchos es la única manera de procrear hijos e hijas”, añadió Vega Ramos.

Mencionó que entre las enmiendas incluidas en el proyecto “están la eliminación del lenguaje confuso, y que permitiría la litigación en tribunales sobre si hay testimonios de alegada vida desprendida del seno materno del concebido pero no nacido. Se busca mantener el lenguaje aún vigente sobre el nasciturus, antes de que los cambios que atentarían contra los derechos reproductivos de la mujer entren en vigor”.

Igualmente, Vega Ramos busca preservar el estado de derecho vigente “que garantiza que la comunidad trans pueda obtener un certificado de nacimiento no discriminatorio, y que refleje su realidad, sin tener que litigar en tribunales. También enmendaría el artículo 609 que establece los discrimines que estarían prohibidos a la hora de adjudicar patria potestad y custodia para que la protección se extienda a la identidad de género u orientación sexual”.