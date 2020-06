Pintan enorme mensaje de "Black Lives Matter" en calle hacia Casa Blanca

El tramo de la calle 16 en dirección hacia la Casa Blanca en Washington D.C. ahora tiene un nuevo nombre "Black Lives Matter", mismas letras que están pintadas en color amarillo a los largo de la vía.

Esta calle ha sido la sede de grandes manifestaciones que exigen la erradicación del racismo en Estados Unidos, las protestas también se han llevado a cabo en varias ciudades del país tras la muerte de George Floyd quien fue asesinado a manos de la policía de Minneapolis la pasada semana.

La idea fue promovida por la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, quien inauguró la obra de la artista Rose Jaffe.

Sin embargo, la idea no ha sido del total agrado del movimiento 'Black Lives Matter D.C.' quienes acusaron a la alcaldesa de "crear una distracción a los cambios políticos reales".

This is a performative distraction from real policy changes. Bowser has consistently been on the wrong side of BLMDC history. This is to appease white liberals while ignoring our demands. Black Lives Matter means defund the police. @emilymbadger say it with us https://t.co/w0ekwSG1ip

— BlackLivesMatter DC (@DMVBlackLives) June 5, 2020