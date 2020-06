Anuncian $18.8 millones para Manatí, Ponce, Centros 330 y salud

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el viernes, la aprobación de 18,839,352 dólares en fondos federales provenientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para servicios de salud y servicios de cuidado a niños.

“El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) asignó fondos federales para los Centros 330. A estos centros se les conocen como Centros 330 porque reciben fondos del gobierno federal a través de la sección 330 del Public Health Service Act (PHSA) al solicitarlos al programa de Health Center Cluster, como organismo comunitario que ofrece servicios de atención primaria de salud integrales en áreas donde las barreras económicas o geográficas limitan el acceso a servicios de atención médica asequibles”, detalló la comisionada en comunicación escrita.

Como parte de estos fondos, el Consejo de Salud de Puerto Rico, Inc. recibirá 2,729,389 dólares; Migrant Health Center, Western Region, Inc. recibirá 2,214,909 dólares; Concilio De Salud Integral De Loiza, Inc. recibirá 1,213,528 dólares; Neomed Center, Inc. recibirá 1,625,274 dólares; COSSMA, Inc. recibirá 1,609,027 dólares; Corporación de Servicios Médico Primario y Prevención De Hatillo recibirá 1,058,728 dólares; Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas Inc. recibirá 1,044,736 dólares y HPM Foundation, Inc recibirá 1,345,547 dólares.

Por otro lado, HRSA asignó 394,461 dólares a la Universidad del Caribe bajo el programa de “Addiction Medicine Fellowship”. Este programa provee capacitación a especialistas especialistas en medicina de adicciones tanto la psiquiatría como la subespecialidad de adicción para médicos de atención primaria para atender los trastornos por uso de sustancias y proveer servicios de tratamiento.

De igual forma, HRSA asignó fondos federales a varias instituciones educativas como parte del programa de becas a estudiantes desaventajados que provee becas y préstamos a estudiantes. Bajo estos fondos, la Universidad Carlos Albizu recibirá 650,000 dólares; el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico recibirá 650,000 dólares; el Sistema Universitario Ana G. Méndez recibirá 592,220 dólares y la Universidad del Sagrado Corazón recibirá 231,952 dólares.

La Administración de Niños y Familias asignó varios fondos dentro de la categoría de servicios sociales para Head Start bajo los fondos de asistencia por desastre. Como parte de esta asignación, el Municipio de Manatí recibirá 2,959,181 dólares y el Municipio de Ponce 520,400 dólares.

Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de los mismos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.

