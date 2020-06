Emergencia del COVID-19 afecta la cadena de recogido de gomas en Puerto Rico

La emergencia que ha causado el coronavirus en la Isla y a nivel mundial detuvo el recogido de neumáticos, actividad que es vital para eliminar la propagación del mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue.

María A. Colorado Vaca, gerente interina del Área de Control de Contaminación de Terrenos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), indicó a Metro que las labores de recogido se detuvieron un mes por la Orden Ejecutiva que decretó la cuarentena.

“El 15 de marzo de 2020 la gobernadora Wanda Vázquez emitió la orden ejecutiva 2020-023 en la que viabilizaba el cierre de las agencias gubernamentales y las entidades privadas para combatir el COVID-19. Como resultado de esa orden ejecutiva las compañías que recogen, transportan y exportan neumáticos cerraron sus operaciones, y las reiniciaron posteriormente”, detalló.

La encargada de supervisar los procesos de recogido de gomas en Puerto Rico mencionó que las empresas reiniciaron labores en la segunda semana de abril.

“Muchas compañías han decidido, por el COVID-19, por cuenta propia, para proteger a los empleados, reducir el horario de operaciones. Todas las compañías están recogiendo neumáticos, aunque estén trabajando en un horario reducido”, añadió Colorado Vaca.

Compañías aún no operan a capacidad

La funcionaria precisó que de siete compañías, seis están operando actualmente en labores de recogido de neumáticos en las distintas gomeras de la Isla. Asimismo, dijo que la mayor parte de las compañías ya trabajan a capacidad, mientras que algunas operan tres días a la semana.

“Estas compañías brindan un servicio muy importante para la salud ambiental y pública de Puerto Rico, precisamente porque el recogido de los neumáticos mantiene controlada la propagación de enfermedades como el dengue”, afirmó.

Mientras tanto, la funcionaria contó que diariamente cada compañía recoge un mínimo de entre 3,000 y 6,000 neumáticos desechados, y un máximo de 12,000, ya que las cantidades varían según la capacidad de cada compañía.

Por su parte, José Ayala, dueño de la empresa JAC Recycling, compartió que “las labores las paramos las primeras, tres, cuatro semanas. Luego de que la gobernadora nos sacó de la emergencia nosotros estuvimos reanudando las operaciones, pero no en un 100 %, como en un 45 a un 50 %”.

El empresario recordó que al regresar hubo resistencia de los empleados por miedo al contagio del coronavirus. En cuanto al volumen de gomas para recoger, Ayala dijo que al continuar con las fases de apertura de comercios, los ciudadanos han llegado a recibir los servicios por lo que se ha mantenido un flujo parecido a antes de la pandemia.

El dueño de la compañía que emplea a 32 personas entre labores administrativas, en la planta de reciclaje y choferes, mencionó que actualmente operan en un 85 %.

Afectado el mercado internacional de compra de neumáticos

Por otro lado, Colorado Vaca sostuvo que el mercado internacional de compra de neumáticos se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus.

“La otra situación que confrontamos como parte de la emergencia del coronavirus fue que el mercado internacional también cerró sus fronteras como parte del plan de contingencia para enfrentar el COVID-19 y ese ha sido uno de los factores que ha contribuido a que haya menos actividad en términos de exportación”, argumentó.

Explicó que el volumen de los neumáticos que se exportan internacionalmente desde la Isla “ha disminuido”. Sin embargo, la funcionaria dijo que no podía precisar cuánto disminuyó.

“Sí se está exportando pero con la misma frecuencia que antes”, admitió.

Países a los que se exportan los neumáticos de Puerto Rico

China

Indonesia

India

Tailandia

Costa Rica

Empresas dedicadas al recogido de neumáticos

Prospero Tire Recycling

JAC Recycling

R4 Enterprises

Crist & John Recyclers Inc.

Eco Green Recycle Corp.

Multi Recycling Systems Inc.

Foco de propagación del mosquito que causa el dengue

De otra parte, la Unidad para el Control de Vectores del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico continúa la exhortación a que ciudadanos, municipios y el gobierno estatal se deshagan de los neumáticos y otros contenedores que permitan la propagación del Aedes aegypti, mosquito que transmite dengue, chikungunya y zika.

Grayson Brown, director ejecutivo de la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico, explicó que el mosquito sólo necesita la cantidad de agua que se acumula en la tapa de una botella para propagarse. El experto manifestó que el mosquito tiene un ciclo de vida de 7 a 10 días.

“Al no levantar los neumáticos, aumentamos el riesgo de reproducción y aumentamos la cantidad de mosquitos y los casos de dengue aumentarán”, recalcó. Asimismo, agregó que las personas pueden contagiarse de COVID-19 y de dengue a la vez.

Brown expuso que han presentado sus planes de prevención al Departamento de Salud. “Estamos descubriendo que los municipios parecen estar más motivados, bastante motivados para proteger a los ciudadanos”, contó.

Además, expuso que trabajan de la mano con los municipios, y les han provisto planes de prevención que incluyen el recogido de gomas entre otros tipos de escombros, así como reciclaje de gomas.

Metro hizo gestiones para obtener información del brote de dengue con el Departamento de Salud pero los esfuerzos fueron infructuosos.

Sin embargo, según datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) en Puerto Rico actualmente hay unos 122 casos reportados de dengue.

Problema de manejo a largo plazo

Por su parte, Jessica Seiglei, de la entidad sin fines de lucro Basura Cero, mencionó que el problema del recogido de gomas y los brotes de dengue es cíclico, que debe manejarse con un plan de reciclaje.

“Uno de los planteamientos que nosotros hacemos es, no solamente con el COVID-19, también pasó con el huracán, y posiblemente seguirá pasando mientras nosotros en Puerto Rico no establezcamos una industria acá, que haya industrias que puedan cerrar el ciclo acá. Si no, pues vamos tener que seguir enfrentando este tipo de situación en la que si el mercado cambia no tenemos a quién enviarle el material, si luego tenemos una pandemia que por seguridad muchos países cierran sus fronteras, o tenemos un huracán que nos dificulta la posibilidad de exportar”, señaló.

