Legisladores del PNP exigen detener intento de sacar al administrador del Fondo

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, junto a los representantes Maricarmen Mas Rodríguez, Víctor Parés Otero y Félix Lassalle Toro, exigieron que se detenga la intención de remover de su puesto al administrador de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado (CFSE), Jesús Rodríguez Rosa.

“Durante los últimos días hemos escuchado rumores sobre el posible intento de remoción de su puesto del Administrador de la CFSE. Eso sería un gran desacierto. Desde que comencé en el servicio público, no he visto una transformación tan radical a favor de los lesionados y patronos como la que ha realizado Rodríguez. No es prudente en estos momentos históricos, donde miles de trabajadores y comercios están enfrentado una crisis sin precedentes con el COVID-19, sacar al Administrador, especialmente uno que ha trabajado y establecido tantos protocolos para lidiar con esta emergencia”, comentó Aponte Hernández.

“En estos momentos tenemos que mantener en sus puestos a los funcionarios que realmente trabajan eficientemente por el pueblo, particularmente nuestros trabajadores. El Administrador del Fondo cuenta con nuestro total apoyo y respeto y espero que se desista de cualquier intento por removerlo, pues sería una acción contraria a los mejores interés de nuestra gente”, añadió Mas Rodríguez, quien representante el Distrito #19 de Mayagüez y San Germán.

“La gente buena y comprometida con Puerto Rico no se deben remover de sus puestos por razones político partidistas. Desde principios de año se ha estado tratando de sacar al Administrador del Fondo, no porque su agencia se encuentre en mal estado sino por otras consideraciones. Esto no puede pasar y menos en estos momentos que necesitamos estabilidad y seguridad en el gobierno y a los empleados de la empresa privada que es a quienes representa el Fondo”, dijo por su parte Parés Otero, quien representa el Distrito #4 de San Juan.

“Me uno a las expresiones de mis compañeros en que no se remueva al señor Rodríguez como Administrador del Fondo. Su trabajo habla por si solo. En cuatro años no ha habido problema laborales como el cuatrienio pasado, no ha habido escándalos como el cuatrienio pasado, no ha habido derroche de fondos o contrataciones escandalosas, como hizo la pasada administración del partido popular. Por el contrario, ha sido ejemplo de una sana administración pública”, sentenció Lassalle Toro, quien representa el Distrito #16 de Isabela, San Sebastián y Las Marías.

Las expresiones de los representantes del PNP surgen ante la divulgación de una carta suscrita por la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Briseida Torres, quien, además, preside la Junta de Gobierno de la CFSE, indicándole a Rodríguez Rosa sobre su destitución.