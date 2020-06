Dejan la puerta abierta a acciones legales contra empresa que no ha entregado guagua blindada

El secretario de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer, no descartó que el gobierno tome acciones legales contra la empresa Texas Armoring que, a casi dos años de recibir el pago por la compra de una guagua blindada, no ha entregado el vehículo que se destinaría para uso de la Policía.

Sin embargo, aclaró que correspondería a la Administración de Servicios Generales (ASG) iniciar cualquier proceso judicial porque al ser la agencia que tramitó la orden de compra, son el “dueño fiscal” del vehículo por el que en 2018 la Oficina del Gobernador desembolsó $165,950 y el Negociado de la Policía $58,150, para un total de $224,100.

“Si hay algún tipo de acción legal que se pueda tomar es algo que se va a considerar en su momento. Ahora mismo lo que quiero es saber dónde está la guagua, cuánto tiempo va a pasar antes que nos entreguen esa guagua, si todavía está en la línea de ensamblaje, si no le han hecho las modificaciones. Estamos operando a ciegas”, dijo Janer en una entrevista en Radio Isla.

La orden de compra de la guagua la generó ASG el 23 de febrero de 2018, a un costo original de $245,000. En julio de ese año, al trascender la compra del vehículo, al que se le añadirían especificaciones de lujo para seguridad y comodidad del entonces gobernador Ricardo Rosselló y su familia, se ordenó que se traspasara a la Policía.

“El mecanismo que utilizaron para adquirir esa guagua me preocupa porque dos años después no tenemos la guagua. Se suponía que esta guagua se pusiera en uso para el equipo de SWAT y cada vez que uno pregunta pues no hay información. Es como que esa guagua está en el limbo. Yo quiero llegar al fondo de todo esto. Ser transparente es algo que me preocupa y por eso decidí enviarle la carta a la contralora”, dijo Janer, quien el 29 de mayo refirió la Oficina de la Contralora documentos relacionados con la transacción, incluyendo comunicaciones vía correo electrónico entre el DSP y Texas Armoring que Metro reportó hoy en exclusiva.

“Es una carta que yo envío por mi propia iniciativa obviamente con el conocimiento de la gobernadora. No es tan fácil montarse en un avión e ir a buscar la guagua. Sabemos que está en Texas, que debe estar en la compañía, en Texas Armoring. Pero es más complicado que eso, quiero saber en qué estatus está la guagua, si le hicieron las modificaciones, por qué no se ha entregado”, agregó el secretario del DSP.

