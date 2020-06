Contralora no concluyó investigación sobre guagua blindada que comenzó en 2018

La contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, admitió que en 2018 su oficina abrió una investigación sobre la compra de una guagua blindada para el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, que tenía un costo inicial de $245,000.

La pesquisa, que se produjo a raíz de un referido del entonces presidente del Partido Popular Democrático, el fenecido Héctor Ferrer, sin embargo, no se concluyó y, por lo tanto, al día de hoy no existe un informe, explicó Valdivieso.

Según Valdivieso, los auditores la Oficina de la Contralora llegaron a entrevistar a tres exempleados del Departamento de Seguridad Pública (DSP): Abimelec Pérez, exdirector de Servicios Generales en la agencia; Mike Avilés, quien ya se retiró del gobierno; y Jesús Hernández, un empleado de Hacienda que en aquel entonces laboraba en destaque en el DSP.

En su referido a la contralora del pasado 29 de mayo, el actual secretario del DSP, Pedro Janer, señaló que un oficial de la compañía Texas Armoring –a la que se le compró el vehículo blindado– le había dicho a un funcionario de la Administración de Servicios Generales que le habían dado instrucciones de hablar sobre la transacción únicamente con Hernández y Avilés.

En julio de 2018, cuando trascendió públicamente la compra que se había generado cinco meses antes, La Fortaleza anunció que el vehículo ya no se usaría para el transporte de Rosselló Nevares, sino que se cedería para el uso de la División de Armas Tácticas y Especiales (SWAT) del Negociado de la Policía.

“No (hubo informe). Estamos trabajando un informe de la auditoría de Fortaleza y puede que en ese informe pongamos un comentario especial sobre esa compra. Pero entonces pensamos que como se había pasado (la titularidad del vehículo) a la Policía, cuando auditáramos la Policía entonces le dábamos ‘follow-up’. Está en ‘hold’ hasta que se haga la auditoría de Policía”, subrayó Valdivieso.

Del referido de Janer se desprende que la compañía con sede en la ciudad de San Antonio no ha entregado el vehículo a pesar de que la Policía completó el pago en octubre de 2018.

“Entiendo yo que eso es lo que le asusta a Janer, pensar que han pasado dos años, ellos todavía no la tienen (la guagua) y antes que yo les llame la atención pues ellos me escriben a mí”, opinó Valdivieso.

Sobre el reciente referido de Janer, la contralora dijo en entrevista con Metro que esperaba poder comunicarse con la secretaria de Justicia, Dennise Longo.

“Ya en realidad no es mucho lo que yo pueda hacer. Lo cierto es que al día de hoy, según Pedro Janer me informa, la guagua no ha llegado. Está paga y es un activo del pueblo de Puerto Rico. Yo entiendo que tiene que ser la secretaria de Justicia, por lo menos diciendo en una carta ‘nos entregas eso en los próximos días o te demando, o nos devuelves el dinero’. No puede ser que se quede así”, expresó Valdivieso.

De acuerdo con la contralora, aunque se puede cuestionar el criterio para adquirir la guagua a ese precio, de la información que ha trascendido no surge algún acto ilegal por parte de oficiales gubernamentales.

“Hasta ahora no. Lo que he visto son las buenas intenciones de las personas que han llegado después de que ya se había hecho la compra para que esa guagua está en Puerto Rico. Eso lo he visto, me lo han dicho y me lo han hecho saber. Pero eso no nos resuelve el problema que tenemos”, dijo Valdivieso, en referencia al hecho de que el gobierno no cuenta con el producto por el que pagó hace dos años.