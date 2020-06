Acusarán también a otros tres policías por el asesinato de George

La senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, informó hoy que otros tres policías de Minneapolis serán acusados por estar involucrados con la muerte de George Floyd.

Asimismo, el oficial Derek Chauvin sospechoso de asesinato que ya había sido acusado de asesinato en tercer grado por el caso, ahora se le elevará el cargo para acusarlo como asesinato en segundo grado.

Minnesota Attorney General Keith Ellison is increasing charges against Derek Chauvin to 2nd degree in George Floyd’s murder and also charging other 3 officers. This is another important step for justice.

— Amy Klobuchar (@amyklobuchar) June 3, 2020