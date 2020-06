Turista llega a Puerto Rico sin usar mascarilla y no le hacen prueba del COVID-19

Un turista norteamericano proveniente de Dallas, Texas, viajó a Puerto Rico sin utilizar mascarilla ni se hizo la prueba del coronavirus COVID-19 al llegar a la isla.

Así lo aseguró Kory Watkins, quien en las redes sociales indicó que quiso retar los sistemas de seguridad para controlar los contagios del coronavirus logrando su objetivo.

"Las personas dicen que es mandatorio utilizar la mascarilla cuando estás viajando. Yo desafíe hoy eso montándome en dos aviones y no utilicé mascarilla. También me dijeron que era mandatorio una prueba de COVID-19 cuando llegaras al aeropuerto, cuando fui, les dije que no consentía y caminé hacía fuera", comentó el viajero que hizo escala en Orlando para llegar a San Juan.

Según el gobierno de Puerto Rico, las pruebas a los pasajeros iban a ser mandatorias para mantener un control de la pandemia.

