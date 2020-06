Padres exigen a la gobernadora que rechace el reglamento de escuelas Montessori

Los padres y madres de estudiantes de escuelas públicas Montessori lanzaron un reclamo a la gobernadora Wanda Vázquez para que frene la intención del secretario de Educación, Eligio Hernández, que según aseguraron los ha traicionado al imponer un reglamento que viola la nueva Ley 277 para la Secretaria Auxiliar Montessori.

“Esta ley se aprobó en diciembre de 2018, con gran júbilo de la comunidad de 17,000 estudiantes, maestros, 35,000 familias de las escuelas públicas Montessori en 31 municipios. Llevamos ya año y medio de infinidad de reuniones, varias vistas públicas en la Legislatura y el departamento, reuniones en La Fortaleza y al día de hoy, luego de muchas promesas, nos ha traicionado al no acoger ninguna de nuestras recomendaciones. Es indignante cómo el reglamento que insiste en proponer el Secretario, quien no entiende al sistema Montessori ni escucha razones, es hasta ahora lo que va a prevalecer. Hacemos un reclamo a la Gobernadoram quien nos atendió en marzo y nos escuchó con mucha cordialidad, a que no permita ahora que se afecte un sistema educativo que funciona bien”, planteó Gustavo Marín, padre portavoz de Montessori para todos.

El grupo de padres explicó que mientras pasan los meses de reuniones, Educación se sostiene en su intención de un reglamento que ha recibido el rechazo de la comunidad Montessori, que incluye a guías, maestros y directores.

En una carta abierta a la gobernadora Vázquez, los padres indican que “para nuestras familias es motivo de gran preocupación y alarma esta situación por lo que necesitamos verle lo antes posible y le rogamos una vez más su intervención para evitar el que se entierre en la burocracia este proyecto exitoso y que funciona. Sobre todo, en estos momentos difíciles en que nuestra esperanza está en nuestras escuelas”.

El proyecto de ley 277, aprobado en diciembre de 2018, le daría autonomía a la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori (SAEM). Entre los puntos principales que se rechazan del reglamento que impulsa el Secretario de Educación están: la eliminación de la autonomía de la SAEM; colocar a SAEM dentro de la Secretaría de Asuntos Académicos, lo que a juicio de los padres viola la letra de la ley 277 aprobada en diciembre de 2018; cambios a políticas públicas Montessori en currículo, planificación y evaluación y formación del personal; eliminación de políticas para el reclutamiento de personal y de directores.

En vistas públicas en el Departamento, unánimemente todos los maestros, padres que depusieron rechazaron el reglamento propuesto, que es muy distinto al que había sometido la comunidad con vías a seguir desarrollando el sistema Montessori en la Isla. La ley 277 se aprobó en forma unánime, tripartita, en la Legislatura pero no se ha podido implementar por falta de este reglamento.

“Ahora en tiempos del COVID-19, las comunidades Montessori han demostrado una vez cómo han podido seguir adelante a través de la educación en casa. Todos los padres, madres, maestros y asistentes se crecieron para demostrar por qué el sistema es excelente a favor de nuestros hijos. Queremos que ya el Secretario de Educación deje de enfrentarse a lo que la comunidad le plantea porque, contrario a él, conocemos cómo funciona este sistema y eso se refleja en la calidad de nuestras escuelas”, concluyó Daliana Suárez, madre portavoz de Montessori para todos.