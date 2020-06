Las órdenes de Amazon Prime llegarán más rápido a Puerto Rico

Dentro de un futuro muy cercano los pedidos que hacen los residentes de Puerto Rico a través de Amazon Prime deberán estar en manos de los compradores en menor tiempo.

Según informa Qiibo, Prime Air, que resulta de la unión de Amazon y la línea aérea Sun Country Airlines, incluirá a la isla en sus rutas, lo que redundará en entregas más rápidas.

“Estamos emocionados al expandir la operación de Amazon Air a San Juan para acelerar la entrega de paquetes a nuestros clientes en Puerto Rico. Los servicios de carga comenzaron esta semana.”, dijo de otro lado la compañía vía email a Tecnético. Aún se desconoce la frecuencia de los vuelos a la isla.

Escribió Tecnético: "Raoul Sreenivasan, Director de Planificación y Desempeño de Amazon Air, división de Amazon dedicada exclusivamente al transporte de paquetes enviados por Amazon y establecida en 2015, tuiteó en su cuenta una foto confirmando no solamente la presencia del anteriormente mencionado, sino también el porqué, aunque sin mucho detalle".

