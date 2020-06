Conoce las tiendas que abren hoy en Plaza Las Américas y San Patricio

Desde hoy, lunes, algunos centros comerciales vuelven a operar luego de casi tres meses que el gobierno de Puerto Rico tomara estrictas medidas de seguridad y salud por la propagación del coronavirus COVID-19 en la isla.

Lanzan app para reservar espacios y visitar Plaza Las Américas y Plaza del Caribe PLAZA App pretende controlar el número de visitantes en medio de la reapertura de los centros comerciales durante la pandemia

La gerencia de Plaza Las Américas dio a conocer ayer, domingo, las tiendas que estarán disponibles para el público desde hoy y otras están programadas para reabrir los días 2,3, 5 y 8 de este mes.

Conoce las tiendas que abren hoy en Plaza Las Américas:

Adidas

Amado Amado Salón

Applebee's

Aquellos Tiempos

Arte Madera y Cristal

Bakers

Beauty Factory

Bellísima

Carolina Herrera

Casa Norberto

Champs Sports

Chili’s

Cohen's Fashion Optical

Communikart I y II

Cookies & Company

David Yurman

David's Cookies 1 y 2

Digital Concepts

Eclectic

Ego

El Churry

El Nido de Pícalo

Eye Center Boutique

Façonnable

Flip Flop Shops

Florsheim

Forever 21

Forever Crystals

Funky Socks

Galería

GNC

Guamarina

Hairland

Hecho a Mano

Hot Potato

Japi Bus

Jewelz & Co

Journeys Kidz

Kiehl's

Kiyume

KóKomo

Kury Joyeros

Kury Alta Relojería

La Carreta Natural

La Esquina Famosa

La Favorita

La Nueva Era

L'Bel

Lu

Luna Nativa

Marcelo Amado Cut-N-Shave

Marcos Pizza

Montblanc Boutique

My Prodigee

Naturalizer

Novus

NYX

O bag

Old Navy

Olive Garden

Pandora

Pearle Vision

P.F. Chang’s

Ponque Factory

Preciosa

Pretty Girl

Reinhold

Romanos Macaroni Grill

Sears

Sears Auto Center

Sears Brand Central / Home

Security Shop

Seven by Lu

Sizzler

Soft & Creamy 1,2 y3 (excepto cines)

Sprint

Spy Gallery

Starbucks 1 y 2

Subway

Sunglass Station

Sunny Planet 1 y 2

The Fashion Lounge

T-Mobile 1 y 2

Tous

Toys2Learn

Triple S

Uno de 50

Valija Gitana

vomFASS

Walgreens

Zapaventura

Zumiez

Mientras, el centro comercial San Patricio, localizado en Guaynabo, también dio a conocer a través de sus cuentas sociales las tiendas que operarán desde hoy.

San Patricio:

• 18 Latitude

• Actualité

• Aldo

• AT&T – *abre el 4 de junio*

• Bakers

• Banco Popular

• Beauty Factory

• Bloom Salon

• Capri

• Champs

• Chili's

• Clandestina

• Claro

• Coquetísima

• El Food Court (La Estrella, KFC, Reggio, La Parrilla Argentina, Taco Bell, Davids Cookies, Subway, El Crutón, Flamers, Taco Maker y Burger King).

• Emme Steel

• Exentrix

• Fundación Stefano

• G'Delights

• Guamarina

• Hazel Bar

• Italics

• La Favorita

• Marianne

• Menchies

• Metro Comics

• Morena Studio

• Natural Style

• Novus

• Ofi-Arte

• Optómetras Pacheco

• Palettamerica

• Pals

• Pandora

• Para tu Bebé

• Parfois

• Pashmina Collection

• Pearle

• Pineapple Cellphone Repair

• Ponque Factory

• Preciosa

• Pretty Lady

• Rainbow

• Roma Caballeros

• Roma Plus

• Romano's Macaroni Grill

• San Patricio Jewelry

• San Patricio POP

• Sprint

• Starbucks

• Star Wireless

• Sumaq

• Sunny Planet

• Surgi Spa

• Sweet Ann Cakes

• Teatrocentro

• T-Mobile

• Teechéalo

• The Bookmark

• The Fashion Lounge

• The Room

• Tibbi

• Valija

• Vivamás

• Waves Surf & Fishing