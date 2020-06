CABE cataloga de "retroceso histórico" firma del nuevo Código Civil

El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) catalogó de “retroceso histórico” la firma por la gobernadora Wanda Vázquez al Proyecto del Código Civil.

“Parece mentira que en el día que se comienza a celebrar el Mes de Orgullo LGBTTIQ+, la gobernadora convierta en ley un Código Civil que vulnera los derechos de las mujeres y la gente LGBTTIQ+. Es un ataque directo a la dignidad y la humanidad de las personas LGBTTIQ+. Por meses estuvimos alertando sobre las disposiciones lesivas a los derechos civiles de las mujeres y las personas LGBTTIQ+. Exigimos vistas públicas, ofrecimos recomendaciones, denunciamos lo que se tenía que corregir, pedimos que se vetara, pero fuimos ignorados. Este código representa un retroceso histórico a las conquistas de derechos humanos de las mujeres y la gente LGBTTIQ+”, aseveró Amárilis Pagán, portavoz de CABE.

Puedes leer el Código Civil AQUí

“En momentos tan convulsos, con una pandemia que nos mantiene en alerta, con la violencia institucional tanto aquí como en Estados Unidos, con un proceso electoral viciado, se le añade este Código Civil mediocre que lacera derechos y que vulnera aún más a poblaciones vulnerables. Es inaceptable, es temerario y es inhumano”, dijo por su parte Pedro Julio Serrano, portavoz de CABE.

“El nuevo Código Civil, con su lenguaje confuso y contradictorio, pone en peligro el derecho de las personas trans a atemperar su certificado de nacimiento, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, el derecho a formar una familia como pareja de hecho tanto heterosexual como LGBTTIQ+, no reconoce los discrímenes prohibidos, no prohíbe explícitamente el discrimen en el matrimonio y la adopción y para colmo, las personas LGBTTIQ+ no son mencionadas efectivamente invisibilizándonos”, sostuvo Carmen Milagros Vélez Vega, también portavoz de CABE.

“El país pierde con este nuevo Código Civil. El proceso fue atropellado, a oscuras, sin transparencia, viciado, con un sesgo religioso. La aprobación contó con la cantidad mínima de votos en la Legislatura. El lenguaje es confuso y contradictorio que da margen a interpretaciones lesivas a los derechos civiles. Peor aún, este código resultará en litigios en los tribunales que le costarán al pueblo cuando el gobierno tenga que defender su constitucionalidad, ya que hay derechos que son vulnerados. La gobernadora tuvo la oportunidad de hacer lo correcto, pero terminó en el lado incorrecto de la historia y así será juzgada”, concluyó Osvaldo Burgos, portavoz de CABE.