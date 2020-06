Anuncian conversatorio virtual para familias de bebes en NICU

Han sido múltiples los esfuerzos de March of Dimes, entidad líder en salud materno infantil, para apoyar a las familias con bebés recién nacidos y a las embarazadas durante la pandemia del COVID-19. En esta ocasión se trata de los Conversatorios virtuales de March of Dimes para los padres que tienen bebés en la unidad de intensivo neonatal (NICU, por sus siglas en inglés). Los padres se pueden conectar a estos Conversatorios para recibir orientación, aclarar dudas y hacer preguntas que serán contestadas al momento, en vivo

“Los Conversatorios virtuales de March of Dimes son libre de costo. Se ofrecen vía zoom, los miércoles a las 4:00pm. El objetivo de estos Conversatorios es apoyar a los padres cuyos bebés se encuentran en NICU ofreciéndoles orientación, guía profesional y un poco de alivio en medio de tanto estrés. Pues el nacimiento prematuro de un bebé, el bajo peso, o alguna condición especial que requiera una estadía en NICU, trastoca los planes y la vida los de toda la familia. A esto se le suma los estresores de la pandemia del COVID-19, y es muy fuerte. Queremos dejarle saber a las familias que no están solas. March of Dimes está aquí para apoyarles” dijo Alma Seda, Directora Ejecutiva de March of Dimes en Puerto Rico.

Los Conversatorios tratan temas variados relacionados a la estadía del bebé en NICU; lo que los padres deben saber sobre esta unidad; cómo manejar el estrés mientras su bebé está en NICU; cómo lidiar con esta etapa de separación de su bebé; que hacer al visitar a su bebé en NICU; cómo protegerse y cómo proteger al bebé en tiempos del coronavirus; las relaciones familiares con sus otros hijos; la lactancia en NICU; cómo prepararse para llevar a su bebé a casa luego de la estadía en NICU; recursos y ayudas disponibles; manejo de pérdida, etc. Los tópicos son anunciados previamente en la página de Facebook March of Dimes Puerto Rico. También la entidad envía la información a los 25 Hospitales donde existen las Unidades de Intensivo Neonatal, para que el personal de NICU, le haga llegar la información a los padres cuando visitan a sus bebés. Los padres interesados en los Conversatorios deben registrarse con la aplicación según se indica en la promoción. Al registrarse, recibirá todos los detalles para conectarse vía zoom.

Los Conversatorios son coordinados por Evalyn Ríos, Especialista del Programa de Apoyo a las Familias en NICU de March of Dimes y José R. Guzmán, Director de Salud Materno Infantil de esta entidad en Puerto Rico, y cuentan con dos psicólogas profesionales quienes trabajan los tópicos que se discuten en los Conversatorios y participan en los mismos. Las psicólogas son: Marianela Rodríguez y Zilkia Rivera. Para más información, pueden comunicarse al (787)671-4818.