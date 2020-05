Trump designará como terrorista a organización antifascista

En medio de la ola de protestas antiracistas que continúan por quinto día consecutivo en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, el hombre negro asesinado en manos de un policía, el presidente Donald Trump responsabilizó al movimiento de izquierda ANTIFA por los disturbios que se desataron entre manifestantes y policías.

“Los Estados Unidos de América designará a ANTIFA como una organización terrorista”, expresó el mandatario desde su cuenta oficial de Twitter, donde suele hacer sus descargos.

ANTIFA es un movimiento político y antifascista que nació en la país norteamericano hace más de cuatro décadas, protagonizando las luchas contra los grupos supremacistas y neonazis desde los años 80 e inspirados, como denota su nombre, en los movimientos antifascistas que surgieron en Europa en los años 20.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020