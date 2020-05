Trump anuncia que Estados Unidos considerará como un grupo terrorista a ANTIFA, un grupo radical de izquierda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que el país norteamericano designará a ANTIFA, un grupo de izquierda radical, como una organización terrorista.

Esto luego de que Trump acusara al grupo como los principales responsables de incitar la violencia durante las protestas que durante toda la semana han sacudido las principales ciudades de Estados Unidos, y que exigen justicia por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020