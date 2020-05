Se filtra video en el que policía dispara objeto a ciudadana que se encontraba dentro de su hogar

Una ciudadana estadounidense grabó un video en el que se muestra cómo la policía aparentemente le disparó varios objetos mientras se encontraba en la cochera de su hogar.

El video se publicó ayer (sábado) en Twitter, ocasionando suspicacia y reacciones de parte de personalidades de los medios.

El corresponsal de CBS News, David Begnaud, publicó un tuit en su cuenta de Twitter con relación al video en el que preguntó: “¿Por qué la policía está disparando objetos a ciudadanos que se encuentran en el porche de su propiedad privada?”.

WHY are police shooting objects at people on their private property as they stand on a porch?

What is going on @GovTimWalz @MayorFrey ?

You hear an officer yell: “light em up!”@tkerssen says this happened in the Whittier neighborhood of Minneapolis

pic.twitter.com/UO5n0T46Ws

— David Begnaud (@DavidBegnaud) May 31, 2020