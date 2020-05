Netflix, Nike, YouTube y otras grandes marcas se unen en mensaje contra el racismo en medio de protestas

Luego de la muerte de George Floyd en Minneapolis a manos un de un oficial de la policía, la indignación en la población estadounidense ha desencadenado una serie de protestas en las principales ciudades norteamericanas para pedir justicia por este crimen.

Sin embargo, la muerte de Floyd no es un incidente aislado. Durante los últimos años el movimiento Black Lives Matter ha luchado por que el exceso de fuerza policial contra la comunidad afroamericana sea eliminado. Por esto, y ante las tensiones sociales que vive el país, grandes marcas se han unido para enviar un mensaje en contra del racismo.

Todas han basado su mensaje en que guardar silencio es tomar el lado de la injusticia.

Nike, publicó un vídeo donde hizo un llamado a la población a no pretender que en EEUU no hay un problema, a no darle la espalda al racismo, a no aceptar la vida de inocentes siendo arrebatadas de sus familias, a no poner excusas y a no pensar que eso no nos afecta. "No pienses que no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio.

Por su parte, la también marca de zapatos deportivos, Adidas, compartió el mensaje de Nike diciendo "juntos es como seguimos adelante. Juntos es como hacemos el cambio".

Together is how we move forward. ⁣

Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2 — adidas (at 🏡) (@adidas) May 30, 2020

La grande de las plataformas de streaming, Netflix, también publicó unas fuertes palabras en las que agregaron que "quedarse en silencio es ser complice. Las vidas negras importan".

El mensaje agregó que "tenemos una plataforma, y tenemos un deber con nuestros miembros, empleados, creadores y talentos negros de alzar la voz".

To be silent is to be complicit.

Black lives matter. We have a platform, and we have a duty to our Black members, employees, creators and talent to speak up. — Netflix (@netflix) May 30, 2020

Por otro lado, Prime Video de la compañía Amazon publicó una foto en la que se lee el mensaje "Nos paramos junto a la comunidad negra. Colegas, artistas, escritores, productores, nuestros televidentes, y todos los aliados en la batalla contra el racismo y la injusticia. #BlackLivesMatter"

YouTube, por su parte, no solo aseguró que "cuando los miembros de nuestra comunidad están en dolor, nosotros también", sino que se ofreció a donar $1 millón para apoyar las causas contra la injusticia social.

We stand in solidarity against racism and violence. When members of our community hurt, we all hurt. We’re pledging $1M in support of efforts to address social injustice. — YouTube (@YouTube) May 30, 2020