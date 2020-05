Indignado hermano de George Floyd luego de llamada de condolencia de Trump

El hermano de George Floyd —hombre afroamericano muerto a manos de la policía—, Philonise Floyd, reveló durante una entrevista con el noticiario MSNBC que el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, no le permitió hablar durante una llamada de condolencia.

“Fue tan rápido, que ni siquiera me dio la oportunidad de hablar”, dijo el hermano del fenecido.

El hombre mencionó que durante la conversación sintió que el presidente no quería escuchar lo que tenía que decirle.

Lo único que pudo decirle durante la llamada fue: “Quiero justicia”.

En medio de la entrevista, Philonise Floyd mencionó que lo ocurrido durante la llamada lo hirió.

Sin embargo, más le indignó lo que le sucedió a su hermano. En el segundo minuto de la entrevista, recalcó que “las personas negras no merecen eso” – en referencia a las circunstancias en las que falleció su hermano.

“Las vidas de los negros importan”, dijo.

“Lo necesitamos”, agregó.

El hermano del fenecido contó que le pidió al ex-vicepresidente de los Estados Unidos y actual candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Joe Biden, que buscase justicia.

Igualmente, pidió que le aplicaran a los oficiales cargos en primer grado por asesinato porque no deseaba que ocurriera lo mismo nuevamente.

“Yo lo necesito”, expresó en entrevista con el noticiario norteamericano. “Estamos consumidos por el dolor”.

El asesinato del afroamericano, de 46 años, ha ocasionado una congestión nacional en Estados Unidos. Múltiples protestas han ocurrido en varias ciudades y estados. Los videos que se han colgado en las redes sociales muestran incendios, así como enfrentamientos entre las multitudes y la policía.

En las redes sociales continúan los videos sobre alegados abusos policiacos. En un corto video publicado en Twitter se muestra como un policía rocía con un líquido o gas a un manifestante también de piel negra:

I am heartbroken and disgusted to see one of my family members a young black man w/his hands up peacefully protesting and an NYPD officer pulls down his mask and pepper sprays him. @NYCSpeakerCoJo @BPEricAdams @FarahNLouis @JumaaneWilliams @NewYorkStateAG @NYPDShea cc: @EOsyd pic.twitter.com/tGK5XWS0bt

— Ms. Anju J. Rupchandani (@AJRupchandani) May 31, 2020