Fotoperiodista pierde visión en el ojo izquierdo durante protesta en Minneapolis

Una bala de goma disparada por la policía en Minneapolis durante una protesta anti-policiaca ocasionó que una fotoperiodista perdiera la visión permanentemente de su ojo izquierdo.

El incidente que involucró a la fotoperiodista, Linda Tirado, ocurrió en medio de los múltiples encontronazos que han sido grabados y subidos a las redes sociales en los que miembros de la prensa han sido presuntamente agredidos por las autoridades policiacas.

an update: I am permanently blind in my left eye, and the docs absolutely refuse to let me go back to work for they say six weeks. I’m definitely not allowed to be near smoke or gas.

Usually if I had to stay home I’d spend a lot of time amplifying folk but reading hurts today

— Linda Tirado (@KillerMartinis) May 30, 2020