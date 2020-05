Llegan hasta el Capitolio para exigir el uso de motoras acuáticas

Un grupo de manifestantes llegaron hoy, sábado, hasta el Capitolio, para exigirle al gobierno la flexibilización del uso de motoras acuáticas como actividad recreacional mientras permanezca la cuarentena.

Con expresiones como "aprueben los jet ski…" sobre los cristales de sus autos, un portavoz de la decena de personas aseguró que no es justo que no se incluya este tipo de actividad dentro de la Orden Ejecutiva que firmó la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Mira el vídeo de la manifestación:

Corredores de motoras acuáticas llegan al Capitolio exigiendo que autoricen el uso de estas. ¿Estás de acuerdo? Posted by Metro Puerto Rico on Saturday, May 30, 2020

"Nosotros estamos aquí porque no es justo, no es igual, que las demás embarcaciones puedan salir al disfrute deportivo… o cualquier tipo de recreación en el agua y nosotros somos los únicos que no podemos salir", explicó a Metro uno de los manifestantes presentes que solo se identificó como Ricky.

"Están las lanchas, están los veleros, están los botes, los “paddle boards”, los kayaks. Todos están permitidos excepto los jet skis", añadió el individuo.

Esta semana comenzó otra fase de la paulatina reapertura económica de distintos sectores que incluyó la gobernadora en una Orden Ejecutiva. Entre las actividades que se flexibilizan está el hacer ejercicio en las playas.

Por su parte, dentro de los argumentos que utilizó para justificar la actividad recreacional, el manifestante dijo que con la situación que atraviesa el mundo con la pandemia del COVID-19, esto permitiría una distracción a personas que han permanecido dentro de sus hogares por los pasados dos meses.

Al momento de esta publicación, ni La Fortaleza ni la Legislatura ha reaccionado a la manifestación.

Te podría interesar