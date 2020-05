Asegura que legisladores arrojaron negativo a pruebas de COVID-19

La representante novoprogresista Lourdes Ramos indicó hoy que todos los legisladores de la Cámara de Representantes arrojaron negativo en las pruebas para detectar el COVID-19, pero no precisó cuántos empleados pudieron haber arrojado positivo en la prueba molecular.

De acuerdo con la legisladora, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos 'Johnny' Méndez, ordenó realizar pruebas a sobre 700 empleados —incluyendo a todos los legisladores de mayoría y minoría— del cuerpo legislativo. Ayer trascendió que unos 30 empleados y un legislador habrían arrojado positivo a la prueba serológica, también conocida como la prueba rápida. Ramos, por su parte, rechazó haber arrojado positivo e indicó que obtuvo un resultado negativo en la prueba molecular.

"La prueba que es confiable, que es la molecular, Lourdes Ramos salió negativo", comentó la representante en entrevista con Metro.

"Me hice la prueba. Me hice la segunda prueba y estoy negativo. Aparte de que nunca he tenido ningún síntoma y no me expuse…Ahora, te tengo que decir que el señor presidente [Méndez] nos confirmó que ningún representante ni de mayoría ni de minoría salió positivo", continuó.

La representante, por su parte, no precisó sus resultados en la prueba serológica ya que sostuvo que el diagnóstico válido es el que surge de la prueba molecular. "No voy a dar más resultados que la prueba que me hicieron molecular que es la que es más válida y me la hice porque con la inquietud de que mucha gente ha dicho que las pruebas rápidas no funcionan bien. Y como mis empleados, la mayor parte también se han hecho las dos [pruebas], pues yo dije 'mira para que todo el mundo esté tranquilo, me hago la segunda también' y me la hice, que no tenía que hacerlo, pero sí lo hice", agregó.

Asimismo, indicó que sus cuatro empleados y dos contratistas de su oficina también arrojaron negativo en las pruebas. Ramos, no obstante, no precisó cuántos empleados pudieron haber arrojado positivo a las pruebas para detectar el COVID-19.

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Denis Márquez indicó que tampoco tienen conocimiento sobre cuántos empleados arrojaron positivo en el cuerpo legisaltivo. Por su parte, el representante Jesús Manuel Ortiz sostuvo que la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) solicitará al presidente cameral más información sobre la cantidad de empleados positivos.

Aunque se supone que la Cámara de Representantes retornara este próximo 1 de junio, el presidente cameral envió una comunicación que el reinicio de labores sería el 15 de junio.

"Tras la administración de las pruebas, nuestros expertos nos han recomendado realizar un ejercicio de rastreo, que como requisito administrativo, requiere un término no menor de 14 días. Como comprenderán, es mi responsabilidad salvaguardar la salud y seguridad de nuestros empleados, así como del público en general, a quien servimos", reza la misiva enviada a los legisladores a la que Metro tuvo acceso.

"Ya se hizo la sanitización de las oficinas. Uno de mis empleados fue el viernes y se limpió todo porque nos estamos preparando para regresar full-time el 15 de junio", añadió Ramos.

No obstante, el próximo 1 de junio el cuerpo legislativo celebrará una sesión legislativo pero solo con personal esencial. Aunque no ha solicitado que se posponga la sesión, Márquez indicó que no deja de preocuparle debido a lo poco que se conoce sobre los empleados que arrojaron positivo.

Te puede interesar: