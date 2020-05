Pruebas de COVID-19 no serán requeridas para entrar a refugios en huracanes

La gobernadora Wanda Vázquez indicó que, en caso de que se utilicen refugios en medio de un desastre natural, no se le harían pruebas a todas las personas que acudan.

Las expresiones de la gobernadora surgieron hoy durante una conferencia de prensa del gobierno en donde presentaron un plan de cara al comienzo de la temporada de huracanes en medio de una emergencia salubrista por el COVID-19. Inicialmente, la gobernadora señaló que no se harían pruebas para detectar el coronavirus en los refugios pero luego comentó que su uso sería limitado a aquellas personas que presenten síntomas.

“Cuando expresé que no iban a realizar pruebas en los refugios es que para realizar una prueba requiere un equipo médico. No es que en cada refugio son unas pruebas que la persona viene y ella misma se la hace. Es un proceso medico que lleva un procedimiento que no pueden ser persona que no estén adecuadamente preparadas para tomar esas pruebas. Pero las pruebas van a estar disponible para realizarlas a las personas que sean necesarias”, dijo en una conferencia de prensa en el Almacén de Palo Seco de la Autoridad de Energía Eléctrica en Toa Baja.

Por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, indicó que cuando las personas lleguen a los refugios se les hará un cernimiento a cada una que incluye la toma de temperatura corporal. Y en caso de que presente síntomas, se le hará una prueba serológica (rapid test kit) y luego se le haría un referido para trasladarlo a un centro de salud para que se le administre una prueba molecular. Sostuvo además que están en conversaciones con Vivienda y el Negociado de Manejo de Emergencias para establecer áreas de aislamiento en los refugios.

Por su parte, la gobernadora aseguró que el gobierno está listo para enfrentar una nueva temporada de huracanes mientras el país permanece en vilo debido a los efectos de la pandemia del COVID-19. Entre las medidas que anunció, comentó que habilitarán unos 264 refugios en todo Puerto Rico con una capacidad de hasta 35,284 personas. En el área sur, confesó que todavía están identificando instalaciones disponibles ya que en estos municipios muchas de las escuelas sufrieron daños por los terremotos de enero.