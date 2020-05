Liberan periodista de CNN arrestado en medio de las protestas en Minnesota

En medio de las protestas en Minnesota por el asesinato de George Floyd a manos de un oficial de la Policía, un periodista de la cadena de noticias CNN fue detenido junto a su equipo de trabajo.

Cuestionando una violación a la libertad de expresión, la empresa noticiosa denunció en una comunicación oficial que sus empleados fueron arrestados por hacer su trabajo y aseguran que esto es una violación a la primera enmienda a la constitución.

Unos minutos después del incidente en vivo, el corresponsal de CNN Omar Jimenez fue liberado por las autoridades.

Antes de la liberación, la cadena exigió al gobernador de Minnesota la liberación de sus empleados de manera inmediata.

Las protestas, donde exigen justicia por el asesinato de Floyd, se han escalado en los últimos dos días dejando hasta un cuartel de la Policía en fuego.

A CNN reporter & his production team were arrested this morning in Minneapolis for doing their jobs, despite identifying themselves – a clear violation of their First Amendment rights. The authorities in Minnesota, incl. the Governor, must release the 3 CNN employees immediately.

— CNN Communications (@CNNPR) May 29, 2020