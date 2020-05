Alcalde de Minneapolis impone toque de queda ante violentas protestas

Después de tres noches seguidas de protestas y saqueos generalizados y crecientes, y cientos de empresas dañadas o destruidas por el fuego, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, anunció el viernes por la tarde que está imponiendo un toque de queda nocturno obligatorio para la ciudad este fin de semana.

Poco después, el alcalde de St. Paul, Melvin Carter, III anunció que había firmado una orden de emergencia local que también impondría un toque de queda a partir del viernes.

El toque de queda es para todos los lugares públicos, incluidas las calles, que se extiende desde las 8 p.m. a las 6 a.m.Está en vigor a partir del viernes por la noche y volverá a suceder a las 8 p.m. el sábado en la noche.

"Todo el personal policial, de bomberos y médico, así como otro personal autorizado por la Ciudad de Minneapolis, la Ciudad de St. Paul, el Departamento de Seguridad Pública de Minnesota, la Patrulla Estatal de Minnesota o la Guardia Nacional de Minnesota, están exentos del toque de queda ", Dijo Frey.

Carter dijo que el toque de queda de St. Paul también hace excepciones para los miembros de los medios de comunicación.

La violación de esta orden resultará en un delito menor, sujeto a una multa de $ 1,000 o prisión por hasta 90 días.

La determinación se produce después de la muerte de George Floyd, quien, según los fiscales, fue asesinado por el ahora despedido oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin el lunes por la noche cerca de Cup Foods en 38th Street South y Chicago Avenue.

See the posted regulation for details at: https://t.co/iebgleKnyx pic.twitter.com/7l61oURPtc

— Minneapolis Clerk (@mplsclerk) May 29, 2020