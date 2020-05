WIPR no tendrá presupuesto para operar a partir del 30 de junio

El presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, conocida como WIPR, Eric Delgado, informó el jueves que la Junta de Control Fiscal (JCF) no le asignó presupuesto para el próximo año fiscal, lo que supone el fin de sus operaciones al 30 de junio, a pesar que aseguró evitará el cierre de la estación.

“WIPR a mí no se me va a cerrar. La Junta de Control Fiscal no me la va a cerrar. Yo lo que tengo que solucionar es mi situación con mis empleados y si yo tengo que hacer lo que tenga que hacer, entiéndase seguir trabajando en dirección a crear un ‘non-profit’ como ellos pidieron, pues tengo que seguir en esa dirección porque eso es lo que ellos piden”, dijo Delgado en entrevista radial (WKAQ).

Delgado aseguró que han desarrollado unos planes que están bastante avanzados y que establecieron acuerdos para comenzar a dar apoyo con el Departamento de Educación (DE) al sistema educativo, basado en los ingresos propios que puedan generar.

“Esta noticia de lo que salió del plan fiscal ayer nos pone en la situación de tener que hacer un análisis porque llegamos a redactar un proyecto de ley y el proyecto no sabemos qué va a suceder. Obviamente con el COVID-19 se entregó más tarde”, indicó.

“Si la JCF adoptó la posición de que no nos va a dar el tiempo necesario, nos pone en una situación mucho más difícil… Es bien seria la actitud sorpresiva que ellos adoptaron de abandonarnos en este momento tan serio para poder hacer las cosas organizadamente. Nosotros tenemos un plan formal hecho y el plan se estaba ejecutando. Entonces, ¿hay break para el COVID-19 en todo pero con la Corporación para la Difusión Pública no hubo oportunidad; ni un retraso ni de seis semanas ni de ocho semanas que nos hayamos retrasado?”, cuestionó.

Indicó que la WIPR paga cerca de 470 millones de dólares en las dos nóminas que tienen que suman cerca de 116 empleados y que además, pagan por servicios a 50 contratistas.

Asimismo, Delgado alegó que en algún momento la JCF le recomendó que utilizara el dinero destinado para seguros y otros conceptos de la corporación.

“Uno tiene una cosa organizada que está trabajando, le presento un plan y que venga un COVID-19 y te retrase unas cuantas semanas y que la Junta de Control Fiscal se ponga en esta posición, me es bien fuerte, no es justo. Es irracional. Lo vamos a solucionar. Los empleados de WIPR no pierden trabajo. No es lo que esperábamos”, finalizó.