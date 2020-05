Trump anunciará nuevas medidas en contra de las redes sociales

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, anunció ayer (miércoles) a los medios de comunicación que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciará hoy (jueves) una medida que irá dirigida a las redes sociales.

Esto sucede en medio de una controversia que involucra a la red social Twitter la cual estrenó un sistema de verificación de tuits del presidente para indicar si lo que publica es falso o no.

La plataforma etiquetó dos de sus tuits esta semana en los que alegaba que el sistema de votos por correo sería un potencial fraude como “potencialmente falsos”.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020