Juramenta Gregorio Matías como senador por acumulación

Luego de ser certificado por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), al ser el único aspirante que radicó al cargo de senador por Acumulación, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, juramentó hoy al sargento Gregorio Matías Rosario para la vacante dejada por el exsenador Abel Nazario Quiñones.

Durante la juramentación estaba presente el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer, el comisionado de Seguridad Pública, Henry Escalera, el presidente de la Asociación de Policías Organizados (APO), José González Montañez y el cónsul general de República Dominicana en Puerto Rico, Franklin Grullón.

“Hoy es un día donde todo el que me vea tiene que pensar que cuando un hombre le entrega su corazón a Cristo, Él le abre todas las puertas. El salvó mi alma y me encarriló… Habían personas que dudaron (de mí) y trataron de mancillar mi nombre pero nunca me he rendido… Vengo a servirle a Dios y luego a la gente. El que tenga oídos que escuche y si alguien trata de meterme en algún acto de corrupción sepa que he sido formado para denunciarlo…. Entré con las manos limpias y saldré con las manos limpias”, dijo el ahora senador Matías Rosario cuyo primer Proyecto legislativo fue aprobado unánimemente.

Se trata del Proyecto del Senado 1606 que enmienda la ‘Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber” a los fines de establecer que en caso de una epidemia o pandemia declarada, los miembros de la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal, Oficiales Correccionales o sus beneficiarios tendrán derecho a recibir pensión por incapacidad o muerte como consecuencia de haberse contagiado con la enfermedad”. Esta pieza legislativa ahora pasa a la consideración de la Cámara de Representantes.

Por su parte, el presidente del Senado, definió a Matías Rosario como un líder gremial “humilde que llega con la intención de aportar a la calidad de vida de todos los que residen en la Isla”. Asimismo, reiteró que en el Senado existe “la representatividad más amplia” y que con la llegada del sargento “nos sentimos reforzados”.

Por su parte, el coronel Escalera felicitó a Matías Rosario por quien siente “mucho orgullo”. Esto es histórico porque es el primer miembro de la Policía de Puerto Rico que está aquí…El conoce bien las necesidades y las luchas del gremio al que pertenece…Te exhorto y deseo que tengas éxito en todo tu esfuerzo”.

A estas palabras, se unió el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer, para quien hoy “ es un día de gran alegría…Siempre le he dado gracias (a Matías Rosario) por el apoyo al DSP y a la Policía”.

Mientras, el cónsul Grullón definió la juramentación de Matías Rosario como una “actividad histórica”. “Pondrá en alto a nuestra comunidad y el orgullo de dominicanidad que llevamos dentro en esta Isla. Es una oportunidad para demostrar el compromiso que tenemos como comunidad con el pueblo de Puerto Rico”.

“Es un compromiso que usted tiene como dominicano de que su país y su comunidad se sienta orgulloso de usted”, concluyó el cónsul.

Previo a su juramentación, Matías Rosario, quien fue escoltado hasta el hemiciclo por sus homólogos, William Villafañe, Héctor Martínez y Evelyn Vázquez, tomó los debidos cursos de ley.

Aprueba restablecer crédito contributivo de 400 dólares para personas de edad avanzada

Convencido de que las personas de la tercera edad y de bajos recursos, el único respiro con el que todavía cuentan, es el crédito contributivo, mejor conocido como el “Bono Senior”, el Senado aprobó un proyecto de ley del senador Héctor Martínez Maldonado que tiene como propósito enmendar el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico a los fines de restablecer a $400 el crédito para personas mayores de 65 años de edad de bajos recursos y el cual fue aprobado hoy por unanimidad de los presentes.

El Proyecto del Senado 1553 establece que Puerto Rico ha enfrentado diferentes situaciones que han golpeado a los sectores más vulnerables, como lo son los ciudadanos de la tercera edad, los que dependen únicamente de los beneficios del Seguro Social para su sustento, o los jubilados que solo cuentan con su pensión.

Asimismo, indica que la “amarga” experiencia de los huracanes Irma y María, como la reciente actividad sísmica, y tenemos que añadir que la emergencia que vivimos actualmente por la pandemia del COVID-19, han seguido lacerando el bienestar físico, económico y emocional de esta población.

“Al momento el único respiro con el que todavía cuenta esta población es con este crédito contributivo, que, dicho sea de paso, fue establecido en el 2011 por el entonces gobernador, Luis Fortuño Burset y que en ese entonces, el bono fluctuaba entre $400 y $1,400, sin embargo en el año 2014, la Legislatura y la administración del Gobernador Alejandro García Padilla, determinó reducirlo a $200, con el fin de cuadrar el presupuesto de ese periodo fiscal”, señala el legislador en la medida.

Actualmente, la Ley dispone que el “Bono Senior” será de $200 , en un cheque que llega una sola vez, tras la radicación de una planilla determinada por el Departamento de Hacienda. También pone como condición para que el bono sea de $400, que el gobierno certifique que superó la proyección de ingresos netos por no menos de $100 millones a los ingresos presupuestados.

“Ante los estragos que está sufriendo esta población, esta condición impuesta es inhumana, más aún cuando el costo al erario es mínimo cuando se compara con el presupuesto asignado para los abogados que negocian el Plan de Ajuste para reestructurar las deudas del Gobierno”, enfatizó Martínez Maldonado.

La pieza legislativa establece que tendrá derecho a un crédito compensatorio personal reembolsable todo individuo residente en Puerto Rico que, al último día del año contributivo, tenga 65 años o más de edad (y no haya sido reclamado como dependiente por otro contribuyente), pero solamente si el ingreso bruto de dicho individuo para el ano contributivo, sumado a las partidas excluidas de ingreso bruto bajo la Sección 1031.01(b) para dicho año, no excedan $ 15 mil. En el caso de contribuyentes casados, cada uno tendrá derecho a reclamar crédito provisto siempre que el ingreso agregado de ambos contribuyentes no exceda los $30 mil.

Para el también presidente de la Comisión de Nombramientos del Alto Cuerpo, esta acción representaría un apelativo a la situación económica que enfrenta este sector de la población, además de ser un “acto de justicia y gratitud por los largos años de desvelo y sacrificio para forjar el Puerto Rico que hoy tenemos”.

Nombramientos aprobados

Lcda. Vanessa Dávila Colón como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia.

Lcdo. Juan G. Pórtele Maldonado como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia.