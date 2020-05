Johnny Méndez no apoya retroactividad en unanimidad de casos criminales

Aunque no indicó que le votaría en contra al proyecto del Senado para que sea retroactiva la unanimidad en casos criminales, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos " Johnny" Méndez, expresó que en lo personal entiende que la decisión del Tribunal Supremo Federal no fue con esa intención y no apoya que sea de esa manera.

Sin embargo, Méndez indicó que estará esperando por el análisis de la Comisión de lo Jurídico para ver llevarlo a votación en el caucus PNP de la Cámara baja.

Además, el líder cameral dijo en Radio Isla que desea esperar por una opinión de la secretaria del Departamento de Justicia, Denisse Longo Quiñones, quién ya se expresó en contra de este proyecto.

"Voy a esperar que se rinda el informe. Yo tengo mi posición con respecto a la retroactividad, yo creo que ese no es el alcance de la decisión judicial del T Supremo. Creo que se debe mirar con mucho cuidado y escuchar lo que dice la secretaria de Justicia", comentó el legislador.

Un debate se ha formado por la retroactividad de estos casos llevando hasta fiscales a manifestarse frente al Capitolio para que la medida senatorial no sea considerada.

El caso más notorio que tendrá una nueva vista por esta decisión es el de Pablo Casellas la cuál se estará viendo en el día de hoy.

En el Senado la pieza legislativa fue aprobada por unanimidad.

