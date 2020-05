Hermano de hombre asesinado por policía pide pena de muerte para agentes

El hermano de George Floyd exigió que los cuatro oficiales involucrados en la muerte de su hermano reciban la pena de muerte.

Philonise Floyd hizo la declaración mientras aparecía el jueves en el programa New Day de CNN, tres días después de que aparecieran imágenes de George, de 46 años, desmayándose en el suelo el lunes después de que cuatro oficiales lo arrestaron por supuestamente tratar de usar documentos falsificados en una tienda de delicatessen de Minneapolis.

"Estos oficiales, necesitan ser arrestados ahora mismo. Deben ser arrestados y rendir cuentas de todo porque estas personas quieren justicia en este momento", dijo Philonise Floyd, y agregó que "estos tipos deben ser arrestados, condenados por asesinato y condenados a la pena de muerte ".

George Floyd murió luego que uno policía presionara con la pierna el cuello del hombre afroamericano durante nueve minutos. En todo ese tiempo Floyd clamaba que no podía respirar.

La muerte de Floyd a manos de la policía provocó violentas protestas en Minneapolis que dejaron una persona muerta. Los manifestantes saquearon tiendas cerca de una comisaría de policía y encendieron fuegos que seguían ardiendo en la madrugada del jueves.

La policía dijo que estaba investigando el deceso del miércoles en la noche como un homicidio y que detuvo a un sospechoso, pero los agentes seguían tratando de determinar el motivo de la balacera.

Los policía involucrados en la muerte de Floyd fueron despedidos pero no han sido acusados.

“People are torn and hurt because they're tired of seeing black men die constantly, over and over again,” says Philonise Floyd, George Floyd's brother.

“…They took my brother's life. He will never get that back. I will never see him again. My family will never see him again.” pic.twitter.com/p2oa0iVxor

— New Day (@NewDay) May 28, 2020