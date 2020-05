Advertencia de inundaciones para zonas urbanas y centro de la isla

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de inundaciones para la zonas urbanas y la región central de Puerto Rico debido al desbordamiento de pequeños arroyos.

La advertencia estará en vigor para los municipios de Trujillo Alto, San Juan, Gurabo, Caguas y Guaynabo. Esta se extenderá hasta las 3:30 de la tarde, mencionó el SNM.

Thursday Afternoon: Shower and thunderstorm activity expected, across the northern half of PR and interior sections.

Jueves en la tarde: Se espera actividad de aguaceros y tronadas a través de la mitad norte de PR y sectores del interior. #prwx #usviwx pic.twitter.com/IfaDIMtMvc

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 28, 2020