AAA asegura que lluvias de onda tropical son determinantes ante posible racionamiento

La presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán dijo el jueves que continúan atentos al comportamiento de las lluvias que se esperan en los próximos días en la isla para saber si se implementa un plan de racionamiento del servicio a abonados de las regiones metropolitanas y este.

“Estamos en espera de cuál va a ser el resultado, definitivamente de las lluvias”, dijo Pagán en entrevista radial (NotiUno) cuando se le preguntó sobre los posibles planes de racionamiento.

Según los pronósticos climatológicos, se anticipa que en estos días se registren lluvias por una onda tropical que sería beneficiosa si la lluvia cae en la cuenca de los embalses afectados.

“El embalse Carraízo continúa también su descenso; en una semana ha disminuido 23 centímetros. A pesar que ayer (miércoles) recibimos lluvia, es bien importante que tenemos que reflejar esa lluvia en la cuenca de los embalses. Si no se recibe en la cuenca de los embalses, pues no vamos a ver el efecto y eso es lo que ha pasado con Carraízo a pesar que se ha visto lluvia en algunas otras partes de Puerto Rico”, explicó la funcionaria.

“La condición de las plantas de la zona este continúa igual, continuamos en observación y esperamos que también se beneficien con las lluvias que se deben recibir de hoy al fin de semana”, agregó.

No obstante, indicó que el miércoles se recibieron lluvias que beneficiaron al embalse Guajataca, que en una semana ha aumentado su nivel un metro. Los niveles de los embalses están disponibles en este enlace: https://bit.ly/36H7T5A .

El más reciente informe del Monitor de Sequía de Estados Unidos indica que el 9.21 por ciento de la isla se mantiene bajo sequía moderada. Los pueblos que presentan parte del terreno bajo estas condiciones son Guánica, Yauco, Guayanilla, Adjuntas, Peñuelas, Ponce, Juana Díaz, Villalba y Coamo.

Mientras, el reporte detalla que el por ciento de sequía anómala se mantuvo en 49.38 desde la semana pasada. Esto es en partes de pueblos del sur, centro, oeste y el este de Puerto Rico, incluyendo la isla municipio de Vieques. El 50.62 de la isla no presenta ningún nivel de sequía.

Por otro lado, Pagán dijo que la planta de filtros Hatillo-Camuy aún está fuera de operación y que continúan los trabajos de limpieza luego que conductores de vehículos todoterreno supuestamente entraran el pasado fin de semana al Río Camuy y contaminaran las aguas con aceite.

“Siguen esas 9 mil familias sin el servicio porque no podemos poner esa planta a operar hasta que no haya ni un solo rastro de combustible. También lo tenemos que monitorear con el Departamento de Salud y realizar muestras. Lo bueno es que el aceite o el combustible no tuvo acceso a la planta porque los resultados que hicimos en la planta resultaron negativos y eso ayuda a que tan pronto culminemos los trabajos de limpieza en la represa, la planta puede continuar operando con normalidad”, dijo Pagán al indicar que espera que eso ocurra el viernes.

