EN VIVO: SpaceX está listo para llevar astronautas de la NASA al espacio

Por primera vez en casi una década, astronautas estadounidenses se preparan para partir al espacio en un cohete estadounidense desde suelo estadounidense. Y por primera vez en la historia de los vuelos espaciales, la operación está a cargo de una empresa privada: SpaceX. El histórico lanzamiento está programado para este miércoles 27 de mayo. La empresa de Elon Musk es el conductor y la NASA es el pasajero en el viaje de los astronautas a la Estación Espacial Internacional. El viaje se realizará con el cohete Falcon 9 de SpaceX que transportará una cápsula Dragon con dos astronautas de la NASA a bordo, tras años de planificación. El punto de partida será exactamente el mismo desde el cual los hombres viajaron a la Luna y fue lanzado el último transbordador espacial, en el Centro Espacial Kennedy. Detalles en metro.pr