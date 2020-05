Posponen lanzamiento de Space X y la NASA debido a las condiciones del tiempo

El lanzamiento del cohete de la empresa Space X y la NASa ha sido pospuesto debido a las condiciones del tiempo en en el Centro Espacial Kennedy en el sur de la Florida.

El clima del miércoles en Florida preocupaba ya que desde la mañana se reportaron fuertes lluvias.

"We are not going to launch today."

Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh

— NASA (@NASA) May 27, 2020