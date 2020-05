Muere la esposa de El Topo a sus 78 años

El canta-autor Antonio Cabán Vale “El Topo” se encuentra de luto ante la partida de su esposa María Luisa ( Lumi ) Butter Rodríguez quien falleció en el día de hoy Miércoles 27 de Mayo a las 5:30 de la mañana en el Hospital del Maestro en San Juan.

María Luisa tenía 78 años al momento de fallecer y padecia de cancer, en estas últimas semanas estuvo varias veces recluída en el hospital, hacia unos días que estuvo de vuelta en su casa y había mejorado y estaba comiendo regularmente, ayer tuvo que ser llevada de emergencia al hospital ya que no se sentía bien y en la madrugada se elevo al cielo.

Doña Lumi estuvo casada con El Topo y procrearon tres hijos Guanina, Guanani y (Adean) Antonio Adeliz.

El Topo estaba presto a celebrar sus 50 años de vida matrimonial con Doña Lumi el próximo 21 de Junio de 2020.

El cantante, según se informó, se siente desvastado ante la pérdida de su amada esposa.

El Topo está pasando por unos cuidados médicos de salud y sus hijos prefieren no hacer declaraciones en este momento tan doloroso que pueda afectar la estabilidad y salud de su padre, por esto y han pedido de por favor a los medios de radio, prensa y televisión que los disculpen por no estar en la capacidad emocional de poder atenderlos en este momento de dolor, piden que los excusen por no estar preparados emocionalmente.