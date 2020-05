Cifra de muertes por COVID-19 en Estados Unidos supera los 100 mil

La cifra de muertes por el coronavirus en Estados Unidos ya rebasó los 100,000, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins.

En el mundo hay un total de 353, 246 muertes por el virus, Estados Unidos es el país con mayor número de decesos mundialmente con 100,047, seguido por Inglaterra que tiene 37,542 muertes. Mientras que en Italia se han reportado 33,072 muertes.

La cifra de muertes por COVID-19 en Estados Unidos duplica el número de vidas perdidas de estadounidenses durante la guerra de Vietnam.

En el mundo hay un total de 5,653,821 casos de COVID-19, de los cuales 1,695,776 son de Estados Unidos.

JUST IN: More than 100,000 people have now died in the US from the coronavirus, according to figures from Johns Hopkins University.

In just four months, the virus has killed almost twice the number of Americans lost during the entire Vietnam War. https://t.co/RNH5IROg3B pic.twitter.com/9baVumuaUc

— CNN (@CNN) May 27, 2020