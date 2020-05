Representantes PNP repudian expresiones de director de campaña de Wanda Vázquez

El vicepresidente de la Cámara de Representantes, José ‘Pichy’ Torres Zamora, junto al expresidente de dicho cuerpo legislativo, José Aponte, el portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló y los representantes María Milagros Charbonier, Juan Oscar Morales, Víctor Parés, Maricarmen Mas y Pedro Julio ‘Pellé’ Santiago arremetieron contra el director de campaña de la gobernadora, Jorge Dávila, acusándolo de jugar a la política bajuna en lo que catalogaron como un intento de distraer la atención del pueblo.

“Que puedo decir; este ataque viene de una persona que no quería que se abrieran los comedores escolares porque decía que nadie en Puerto Rico estaba pasando hambre. Eso es una falta de respeto al pueblo y a los miles de puertorriqueños que aun sufren por la pandemia del COVID-19. Atacar a la Cámara, a nuestro Presidente por decir algo, sin ofensa porque fue, como todo lo que dice, pausado, al decir la verdad de que no hay contacto con nosotros, es bajo aun para Jorge Dávila”, comentó Torres Zamora.

“Critica una supuesta mala administración pero se dan ejemplos y lo que ha planteado el Presidente es que haya comunicación efectiva, lo que no esta haciendo Dávila”, dijo Aponte.

“Hace varias semanas el director de la campaña de la Gobernadora insultó y ofendió a las familias puertorriqueñas que no tenían dinero para alimentarse cuando dijo que los comedores no abren en verano y la gente no se muere de hambre, demostrando total insensibilidad y menosprecio al pueblo. Hoy insulta y ofende a nuestro Presidente y Vicepresidente del Partido Nuevo Progresista. Hay que preguntarle a la Gobernadora ¿sí ella avala esta línea de insultos?”, expresó Rodríguez Aguiló.

“Una persona que se ha dedicado toda su vida a beneficiarse económicamente con contratos de las posiciones que ha ocupado, no puede hablar de lo que es administrar el dinero del pueblo. El es parte de quienes defraudaron el erario público” dijo Charbonier.

Los representantes Antonio ‘Tony’ Soto, Eddie Charbonier, José ‘Che’ Pérez, Yashira Lebrón, Félix Lassalle, Luis ‘Junior’ Pérez, Nelson Alonso, Jackeline ‘Jackie’ Rodríguez, Urayoán Hernández, Víctor Torres, José Banch, Ángel Bulerín Ramos, Reinaldo ‘Rey’ Vargas y Wilson Román, entre otros, se unieron al repudio de las expresiones de Dávila y en apoyo al Presidente Cameral.

“Para el amigo Jorge Dávila la Cámara de Representantes es mala y la Comisión de Salud lo peor porque investigamos responsablemente las serias irregularidades en la compra fatula de las pruebas de COVID-19 a una empresa sin ninguna experiencia y con un adelanto millonario. Todo Puerto Rico sabe que esa compra fue irregular, que el proceso fue amañado y lleno de señalamientos, éticos y legales; que se mintió en las vistas, inclusive, salió a relucir que este Director de Campaña refería a suplidores a funcionarios gubernamentales para la venta de pruebas, y fue obvio que se jugó con la desesperación de todo un pueblo. Tratar de echar culpas a otro e intentar desviar la atención es algo bien acomodaticio que no vamos a permitir”, sentenció Morales.

“La realidad es que Dávila busca desviar la atención. Este berrinche de hoy es un intento para que la gente se olvide de los atrasos en las ayudas, del encierro más prolongado en toda la nación, y muchas otras cosas. Este ataque vicioso contra el Presidente de la Cámara, contra los miembros de la Comisión de Salud, sólo demuestra el estilo dictatorial que tiene este señor. Si no dicen o hacen lo que quiere, entonces somos malos. Vivimos en una democracia, no en una dictadura”, añadió Parés.

“Este ataque es contra el Presidente y todo nosotros. No lo vamos a dejar pasar por alto. Doy fe del enorme trabajo a favor del pueblo que hacemos en la Cámara, que es mucho mas de lo que Dávila hizo en la Compañía de Turismo en los años noventa. Pero solo le voy a decir que…nos vemos en las urnas el 9 de agosto”, sentenció Mas.

“El Presidente ‘Johnny’ Méndez es un gran hombre y tiene nuestro total respaldo para asumir nuevamente la presidencia de la Cámara en el 2021”, sostuvo Román.