Mayo rompe récord con mayor cantidad de días con temperaturas que superan los 90 grados

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM), reportó que el mes de mayo rompió récord de mayor cantidad de días con temperaturas de 90 grados Fahrenheit o más en San Juan.

"Nuevo récord para MAYO: Mayor número de días con temperaturas máxima de 90ºF o más con 20 días", publicó el SNM de San Juan en Twitter.

New Record for MAY: Most number of days with maximum temperatures of 90ºF or higher with 20 days. | Nuevo récord para MAYO: Mayor numero de días con temperaturas maxima de 90ºF o más con 20 días. #prwx #usviwx pic.twitter.com/BbyHYng8b5

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 26, 2020