Contribuyentes de 2018 recibirán sus $1,200 de incentivo mañana

El Departamento de Hacienda informó que a partir de mañana comenzará el desembolso de los $1,200 a los contribuyentes que radicaron la planilla de 2018, y detallaron su cuenta bancaria en el enlace establecido para ello el fin de semana.

Este grupo comprende la segunda fase del plan de envío del dinero producto del incentivo incluido en la ley federal CARES. Esta ayuda provee $1,200 para personas cuyo ingreso anual de de $75,000 o menos, y $2,400 a matrimonios que ganen $150,000 o menos. Además, otorga $500 por menores de 17 años dependientes.

Desde el pasado viernes la agencia encargada de distribuir el dinero federal en la Isla, habilitó un enlace para que los ciudadanos que radicaron la planilla de 2018 indicaran su número de cuenta bancaria.

El secretario Francisco Parés detalló en su cuenta de Twitter que más de 75,000 personas habían entrado su información al domingo.

"Ya vamos por 75,357 solicitudes completadas satisfactoriamente… #Fase2 La solicitudes de servicios por problemas se redujeron sustancialmente. Continuamos perfeccionando los servicios. Sigan escribiéndonos para identificar, mejorar pero, sobretodo, resolver", tuiteó el funcionario.

Mientras, se espera que esta semana inicie la Fase 3, que incluye a los no contribuyentes. En entrevistas pasadas con Metro, Parés detalló que esta fase incluye a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), los beneficiarios del Seguro Social, así como universitarios que no sean reclamados en planillas, entre otros.

"Los beneficiarios del PAN, no radicantes, por llamarlos de alguna manera y beneficiarios del Seguro Social que no radican planillas y no desean esperar hasta que el Gobierno construya toda esta infraestructura, pueden, a finales de mayo someter la información", expresó Parés el 18 de mayo en entrevista con este medio.

Bajo este calendario, los integrantes de la tercera fase, que componen más de un millón de personas, recibirían el dinero en la primera semana de junio.

