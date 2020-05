Temperatura en San Juan llega a los 94 grados

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) reportó que la temperatura para el día de hoy marcó los 94 grados, empatando el récord para esta misma fecha.

El récord de temperatura para el 25 de mayo, es de 94 grados. La marca anterior fue del 1980.

"Se empató la marca de temperatura de 94 grados F para San Juan, empatando la marca anterior de 1980", publicó el SNM en Twitter.

May 25th: A record high of 94 degrees Fahrenheit was tied in San Juan today, tying the old record set in 1980.

Se empató la marca de temperatura de 94 grados F para San Juan, empatando la marca anterior de 1980. #prwx

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 25, 2020