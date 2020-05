Patronos deben considerar retos psicológicos de sus empleados al regresar a trabajar tras cuarentena

La reapertura de los negocios tras la cuarentena por el COVID-19 requerirá que los patronos estén conscientes de los retos psicológicos y circunstancias personales de sus empleados al retornar a labores.

“Uno de los retos que muchos no han contemplado en sus planes y protocolos es el impacto psicológico de la pandemia y sus repercusiones en el entorno laboral. Puede haber ansiedad en sus empleados por miedo al contagio o por no tener aún claro cómo será el cuido de sus niños. Tal vez no están conscientes de situaciones de depresión o alguna otra condición de salud mental que puedan enfrentar los empleados que trabajan remoto. Es un nuevo ambiente laboral que tendrán que supervisar más allá de las medidas del distanciamiento social y las mascarillas”, expresó Sandra I. Román, experta en consultoría de recursos humanos de Retention Strategies

Con el propósito de apoyar a las empresas, los consultores de recursos humanos de Retention Strategies han estado ofreciendo webinars semanales sobre cada etapa del regreso al trabajo tras la pandemia. El próximo webinar será “Retos psicológicos del regreso al trabajo”.

En el mismo explorarán los siguientes temas:

Enfrentando la ansiedad y depresión como resultado del encierro o el miedo al contagio

Cuando unos pueden trabajar remoto y otros no y sus efectos en la salud mental

Manteniendo la moral entre los empleados en medio de una pandemia

El webinar lo ofrecerá la Dra. Ivonna Pacheco, Psicóloga Industrial y VP de MSSS. Será el jueves 28 de mayo de 3:00 a 4:00 pm y es libre de costo. Para inscribirse en el mismo puede escribir a [email protected]

Retention Strategies es una firma boutique de servicios de consultoría y agencia de seguros. Fundada en 2010, la firma puertorriqueña se especializa en desarrollar soluciones de recursos humanos para empresas y organizaciones. Para más información, puede visitar RetentionStrategiesPR.com, o su página en Facebook.