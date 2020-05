San Juan alcanza hoy temperatura récord

La fuerte ola de calor que se ha estado sintiendo en los últimos días en la Isla, alcanzó hoy un nuevo punto récord, particularmente en San Juan, donde la máxima de temperatura ya alcanzó los 95 grados.

Así lo confirmó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) a través de sus cuentas oficiales.

“La temperatura ha aumentado a 95 grados en San Juan, el récord será actualizado durante la tarde”, afirmó el NWS en una publicación en Twitter.

Según indicó la misma agencia, el récord de temperatura anterior fue de 93 grados y se reportó en el año 2017.

