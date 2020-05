Europeos aprovechan el sol tras reducción de medidas por COVID-19

Berlín — Europeos y estadounidenses tomaron el sol donde pudieron, aprovechando el primer fin de semana festivo desde que se redujeron las medidas de confinamiento implementadas por la pandemia del COVID-19, mientras los gobiernos europeos debatían en torno a cómo y cuándo dejar entrar a extranjeros para salvar la vital temporada turística de verano.

Sin embargo, pese a que las normas de distanciamiento social esparcían a familiares y amigos el domingo en las playas y parques, el virus seguía siendo una amenaza. Se tiene previsto que Estados Unidos supere las 100,000 muertes a causa del COVID-19 en los próximos días, mientras que Europa ha registrado más de 169,000 fallecimientos, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

The New York Times destacó la terrible cifra dedicando toda la portada del domingo a una larga lista de nombres de personas fallecidas en la pandemia bajo el titular “Las muertes en Estados Unidos se acercan a las 100.000, una Pérdida Incalculable”.

