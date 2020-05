Representante denuncia reunión para condicionar reapertura de operaciones de máquinas de videojuegos para adultos

El representante José Aponte Hernández denunció ayer que personal de la empresa Scientific Games y de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico (AIDH) reunió para condicionar la apertura de las carreras de caballo a la operaciones de las máquinas de videojuego para adultos.

La denuncia se generó luego de que la gobernadora anunciara una nueva Orden Ejecutiva que flexbiliza la reapertura de la industria hípica.

“Durante las pasadas horas he recibido información de la celebración de una reunión ayer, viernes, entre el Presidente del Hipódromo Camarero, personal de la AIDH, y ejecutivos del Scientific Games, así como otras personas, para tratar de influenciar la reapertura de este hipódromo, única facilidad de este tipo en Puerto Rico, presionando que la Gobernadora enmiende su nueva Orden Ejecutiva para incluir el uso de las maquinitas de videojuego”, expresó Aponte Hernández en un comunicado.

“La industria hípica está contenta con la decisión del gobierno de reabrir sus operaciones sin las maquinas. Ellos no tienen ningún interés en enmendar la orden ejecutiva para incluir el uso de estas maquinitas que tanto daño hace a la salud de nuestra gente y solo llena de dinero los bolsillos de los directivos del hipódromo. La gente está sufriendo, no tiene dinero y aun así estas personas, con pleno conocimiento de esto, insisten en la operación de estas maquinitas”, añadió.

El pasado jueves, la Gobernadora notificó la reapertura de las carreras de caballo, con ciertas restricciones, como no celebrar eventos los domingos, las mismas no tendrán público en las gradas y no se permitirá el uso de las máquinas de videojuego para adultos.

La industria hípica, que genera alrededor de unos 8,000 empleos directos, lleva paralizada desde el 15 de marzo por las medidas implementadas para detener la pandemia del COVID-19 en la isla.

Te podría interesar