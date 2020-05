Trump dice iglesias son servicio esencial y emplaza a gobernadores a permitir servicios

El presidente Donald Trump dijo el viernes que considera que las iglesias y otras casas de culto son "esenciales" y pidió a los gobernadores de todo el país que les permitan reabrir este fin de semana a pesar de la amenaza de propagar el coronavirus.

"Hoy estoy identificando las casas de culto (iglesias, sinagogas y mezquitas) como lugares esenciales que brindan servicios esenciales", dijo Trump durante una conferencia de prensa organizada a toda prisa en la Casa Blanca, donde no respondió preguntas. Dijo que si los gobernadores no acatan su solicitud, irá por encima de ellos, aunque no está claro qué autoridad tiene para hacerlo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades habían preparado un borrador de directrices de reapertura para iglesias y otras casas de culto hace semanas que incluían medidas como mantener la distancia entre los feligreses y limitar el tamaño de las reuniones.

Pero esa orientación había sido retrasada por más de un mes por la administración hasta que Trump revirtió abruptamente el curso el jueves.

Te recomendamos:

Solo los que hagan ejercicios en la playa se pueden dar el chapuzón Ayer la Gobernadora de Puerto Rico anunció otras actividades y áreas que se van a poder utilizar.

"Dije: 'Es mejor que lo prepares'. Y lo están haciendo", dijo Trump el jueves en una planta de Ford Motor Co. reutilizada para fabricar ventiladores en Michigan. "Y van a emitir algo hoy o mañana en las iglesias. Tenemos que abrir nuestras iglesias".

No está claro qué dirán las pautas finales, pero las agencias de salud pública generalmente han aconsejado a las personas que eviten las reuniones de más de 10 personas y alentaron a los estadounidenses a permanecer a 6 pies de distancia de los demás cuando sea posible.

Trump, que ha estado presionando para que la economía se vuelva a abrir incluso cuando el virus continúa propagándose, enfatizó el viernes la importancia de las iglesias en muchas comunidades y se opuso a otras empresas y servicios a los que se les ha permitido continuar operando.

Te podría interesar: