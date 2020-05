Documento: Congresistas buscan enmendar la ley PROMESA

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, Raúl Grijalva, presentó una medida para revisar el proyecto PROMESA que creó la Junta de Control Fiscal (JCF)que supervisa las finanzas del Gobierno de Puerto Rico.

Según publicó Grijalva, el proyecto fue presentado también por los legisladores José Serrano, Nydia Velázquez, Darren Soto y Alexandria Ocasio Cortez.

"Hoy presenté legislación para revisar Promesa", indicó el político estadounidense en su cuenta de Twitter.

Today I introduced legislation to revise #PROMESA with @NydiaVelazquez @RepDarrenSoto @RepJoseSerrano @RepAOC.

I’m grateful to the people of Puerto Rico who opened their doors to us & shed light on what needs to be done. I stand with them & will continue to #ListenToPuertoRico pic.twitter.com/yPn1FypcPb

— Raul M. Grijalva (@RepRaulGrijalva) May 22, 2020