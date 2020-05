Arrestan esposo de mujer asesinada junto a su hija de 8 años en Añasco

Una mujer y su hija de ocho años fueron asesinadas en una balacera ocurrida a eso de las 6:40 de la tarde del jueves en la carretera PR-109 del barrio Espino en Añasco, informó la Policía.

La información preliminar apunta a que se recibió una querella al Centro de Mando de Mayagüez que alertó de varias personas heridas de bala.

La investigación arrojó que varias personas estaban en el lugar de los hechos, cuando desde el interior de un vehículo en marcha realizaron varios disparos. Yesenia M. Henríquez Rivera, de 31 años, y su hija menor de ocho años resultaron heridas de gravedad.

Las autoridades indicaron que la menor fue llevada al Hospital San Antonio en Mayagüez y la madre fue transportada al Centro Médico de esa ciudad. Ambas fallecieron a causa de varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, mientras eran atendidas.

La Policía confirmó el arresto de Freddy Charon Valentín, de 27 años, esposo y padrastro de las occisas, quien se encontraba en el lugar de los hechos y resultó ileso en la situación. A éste le ocuparon una pistola Glock modelo 27, calibre .40 con varios cargadores, para la que no posee licencia de armas.

El alcalde de Añasco, Jorge Estévez Martínez expresó en declaraciones escritas que “con mucho pesar he recibido la triste noticia del fallecimiento de una joven madre y su hija de ocho años en el barrio Espino del municipio que me honro en dirigir. Al igual que los residentes de mi pueblo, me siento sumamente consternado con lo sucedido. Nunca había ocurrido semejante tragedia en nuestro municipio. Me uno a la pena que embarga a sus familiares y confío que las autoridades puedan esclarecer este lamentable suceso a la mayor brevedad posible”.

Se le dio conocimiento al teniente Segundo Aníbal Pérez Acevedo, director de la División de Homicidios en Mayagüez. El agente Rafael Mercado Ruiz de esa División del Cuerpo Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez se hizo cargo de la investigación junto al fiscal Iván Blondet. El agente Heriberto Medina González de la División de Servicios trabajó la escena y recopilóvidencia.