Supermercados piden abrir domingos tras anuncio de apertura de sectores económicos

La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció que el 26 de mayo abrirán diversos sectores económicos, como parte del plan de reapertura tras los cierres provocados por el brote de coronavirus.

En conferencia de prensa, la primera ejecutiva especificó que abrirán barberías, salones de belleza, comercio al detal incluidos los malls, restaurantes y

Sin embargo, la primera ejecutiva mantuvo el cierre de todos los comercios el domingo, incluidos los supermercados. Además, extendió el toque de queda hasta el 15 de junio, en el mismo horario actual, que es de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.

Ante ese particular, el vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes, opinó que han demostrado que pueden operar en medio de la pandemia, por lo que desean volver a abrir los domingos ante la reapertura de múltiples sectores económicos.

Al inicio de la emergencia hace dos meses Mida solicitó al Gobierno que cerraran los comercios dedicados a la venta de alimentos para labores de limpieza como prevención al coronavirus. Sin embargo, en aquel momento el toque de queda iniciaba a las 9:00 y luego perdieron dos horas de ventas cuando se cambió de 7:00 p.m. a 5:00 a..m., recordó el portavoz de los dueños de supermercados.

"Nosotros definitivamente entendemos que ya estamos listos para regresar a la normalidad, si ya se están abriendo otros sectores y va a empezar la gente a trabajar va a necesitar el tiempo del fin de semana para hacer compra", agregó. Reyes también aseguró estar sorprendido de que a las iglesias se les permita abrir los domingos y a los supermercados no.

"Con el tiempo que ha estado la determinación hasta ahora hemos demostrado que lo hemos podido manejar y hemos tomado las medidas. Ella hace referencia al descanso y a la sanitización de los comercios pero ya nosotros hemos establecido los procesos y los sistemas", agregó Reyes.

De igual forma, el portavoz de MIDA expuso que si las farmacias y gasolineras pueden vender alimentos los domingos esa determinación los colocaría en una competencia desleal. Reyes también recalcó que en dos meses de operación los supermercados no han sido foco de contagio de COVID-19.

Aseguran cabildeo para permitir máquinas tragamonedas

Por otro lado, el representante José Aponte Hernández, denunció que cabilderos de la industria de las maquinitas de videojuego para adultos están "empujando" la reapertura de dicha operación.

El legislador estadista dijo en una comunicación escrita que en los últimos días, “un grupo de cabilderos inescrupulosos han estado moviendo cielo y tierra buscando que el gobierno permita, en esta, la segunda fase de la reapertura, que se permita el uso de las maquinitas de video en el hipódromo Camarero, al igual que en los demás lugares donde se han instalado. Esto no es pensar en el pueblo, es pensar en sus bolsillos porque no es momento de promover una adicción. La gente no tiene dinero, han perdido sus empleos”.

En la conferencia de hoy, la gobernadora anunció que la industria hípica podrá operar, las agencias hípicas, pero las personas no podrán acudir al hipódromo.

Centros comerciales destacan pérdidas

Por otro lado, durante el anuncio de Wanda Vázquez diversos portavoces de los sectores que podrán abrir agradecieron el permiso de apertura, incluidas las iglesias, restaurantes y centros comerciales.

Adolfo González, presidente de la Asociación de Centros Comerciales Puertorrqueños, detalló que "las pérdidas de los sectores comerciales, en específico centros comerciales aún estamos cuantificándolas. Pero, los impactos bien fuertes, en términos de lo que son salarios, estamos hablando, cuantificado hasta el 25 de mayo, $431 millones en empleos directos, indirectos e inducidos; sobre $270 millones en pérdidas de recaudos al Fisco, entre IVU, patentes, CRIM e impuesto sobre ganancias".

Asimismo, precisó que observan pérdidas en construcciones nuevas a futuro y apertura de nuevas tiendas.

